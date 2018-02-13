 Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 87. yıldönümü

İlk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından Anıt Şeref Defterini imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Büyük Komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü, Malatya’ya teşriflerinizin 87. yıldönümünde bir kez daha rahmet minnet ve şükranla anıyorum” dedi. Cumhuriyeti korumak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Çakır, “Bir asır önce başkomutanlığınızda verilen İstiklal mücadelesi bugün bir kez daha verilmektedir. Her alanda hızla gelişen ve büyüyen Türkiye Cumhuriyeti’nin önünü kesmek ve diz çöktürmek isteyen emperyalist güçler, birçok koldan ülkemize saldırmaktadırlar. Başta kendi kurdukları terör örgütleri olmak üzere siyasi, ekonomik ve silahlı terörün iç ve dış mihraklarına karşı harekete geçen devletimiz büyük bir başarıyı şer odaklarına karşı vermektedir. Yıllardır PKK terör örgütüyle ülkemizin ayağını bağlamaya çalışan 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütüyle ifşa olmuş ve PYD/YPG terör örgütlerine düzenli ordu kurdurma girişimiyle de ülkemizi kuşatma altına almaya çalışmışlardır. Düşman devletlerinin ülkemize yönelik bu saldırılarına karşı ikinci bir İstiklal Mücadelesi başlatan devletimiz, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren başlattığı terör örgütlerini temizleme mücadelesini bugün yurt için de ve yurt dışında başarılı bir şekilde devam ettirmektedir” ifadelerine yer verdi.



Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ülkenin korunması ve gelişmesi noktasında üzerilerine düşeni layıkıyla yapma gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Çakır, “Bir yandan fiziki belediyecilik hizmetleri yaparken bir yandan da milli ve manevi duyularımızın korunması canlanması ve şahlanması için halkımızla birlikte devletimize ve hükümetimize elimizden gelen desteği verme gayreti içerindeyiz. İlimize teşriflerinizin yıl dönümünde tekrar rahmet ve minnetle anarken tüm Malatyalı hemşerilerim adına saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.



Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri, Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Battalgazi Halk Eğitim Merkezinde bir program düzenlendi. Buradaki programda da günün anlam ve önemine ilişkin sunum ve konuşmalar gerçekleştirildi.