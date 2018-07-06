“ATANAN KİŞİLER ÜLKEYİ YÖNETECEK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, seçim sonrası teşekkür gezilerine devam ediyor. Ağbaba Arguvan ilçesini ziyaret ederek işçi örgütüne ve Arguvanlılara seçimlerde verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Beraberinde İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileriyle ilk olarak CHP Arguvan İlçe Örgütünü ziyaret eden Ağbaba, burada parti yöneticileri ile bir süre sohbet etti. İlçe Başkanı Ulaş Çopur, 24 Haziran seçimlerinde Arguvan’ın tüm mahallelerini dolaşarak çalışmalar yaptıklarını, hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri için destek istediklerini kaydetti. Ağbaba’yı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik etti.

“SEÇİLMİŞLER DEĞİL ATANMIŞLAR ÜLKEYİ YÖNETECEK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba burada yaptığı konuşmada, “Önemli bir seçim dönemini hep beraber geride bıraktık. Öncelikle en büyük ve en görsel kampanyayı partimiz gerçekleştirdi. CHP kökleri çok eskiye dayanan bir partidir. Biz de bu aşamada Malatya da yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Örgütümüze, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir dönemdeyiz. Artık yeni dönemde yeni bir sistemle karşı karşıyayız. Bu dönemde 1 kişi ülkeyi yönetecek. Bakanları atanacak ve artık vekiller bakanlara soru soramayacak. Bu sistem Türkiye’nin demokrasi kazanımlarını kaybettiriyor. Partimizle birlikte değişen bu sistemin daha kötüye gitmesini önlemeye çalışacağız. Bu sistemle birlikte artık başbakanlık diye bir şey kalmadı. Bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları seçilen kişilerden oluşmayacak. Birçok kurum seçilmemiş kişiler tarafından yönetilecek. Yeni sistemle vatandaşın oy verdiği kişiler değil atanan kişiler ülkeyi yönetecek. Milletvekilleri bakanları denetleyemeyecek. Bir kişinin iki dudağı arasında bir yönetim sistemi oluşturdular. Türkiye bu sistemi hak etmiyor. Demokrasi tarihi mücadele ile dolu. Tarihte bazen kayıplar yaşadık ama her zaman doğruyu söyledik ve doğrular hiçbir zaman değişmez. Zaman zaman gerçekler az kabul görse de bu savunduğumuz değerlerin yanlış olduğunu göstermez. Savunduğumuz değerlerin gerçekliğini bilmeliyiz. Biz CHP olarak değerlerimizi savunmaya devam edeceğiz. CHP olarak OHAL in kaldırılması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin gerilememesi için bu mücadelenin sürdürülmesi için elimizden geleni yapacağız. Cumhuriyetimiz Ortadoğu ülkesi değildir. Bu bakışın değişmesi için mücadeleye devam etmeliyiz” sözlerini kaydetti.

“DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

“Bizim vergilerimizle seçim çalışmaları yaptılar. Memleketin bütün olanakları AKP vekillerine verildi” diyen Ağbaba, “Biz halkın vekili olmaya devam edeceğiz. Oy veren hiçbir arkadaşımızın yüzünü kara çıkarmayacağız. Mülakatsız hiçbir kuruma girilemiyor. 16 Nisan da bir referandum ile rejim değişikliği sunuldu. Bunun ardından bir erken seçim yaşadık 24 Haziranda. Bunun amacı ise İyi partinin seçime girmesini engellemekti. Kemal Kılıçdaroğlu 15 milletvekili vererek demokrasiye kurulan tuzağı engelledi. Millet İttifakı’nın oluşmasını sağlayan da sayın genel başkanımızdır. Daha önce kendisine rakip olan Sayın İnceyi cumhurbaşkanı olarak örnek bir davranış sergiledi. Muharrem İnce partimizin değeridir. Bunların takdir edilmesi gerekiyor. Bunlar demokrasiye tuzaktı biz bu tuzağı atlattık. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye bir alandan ibaret değil. Dünya Türkiye’nin 1’den büyük olduğunu gördü. Bu hepimize umut verdi. Hiçbirimiz umutsuz değiliz. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tekrar destek veren herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(Bülten)