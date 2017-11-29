29 Kasım 2017 Çarşamba

Atamalardan sonra çalışmalar hız kazanacak

Atamalarla ilgili konuşan ve ataması yapılması beklenen isimlerin şu anda görevlerinin başında olduğunu açıklayan Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, “İnşallah atamalardan sonra daha hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 11:02
Atamalardan sonra çalışmalar hız kazanacak

  21 Kasım’da yeni görevine başlayan Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, atamalarla ilgili konuştu. Tüm illerde atamaların yapılması gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Bentli, yoğunluktan dolayı atamalarda biraz gecikme olduğunu ifade etti.

HERKES İŞİNİN BAŞINDA
  Ataması yapılacak olan isimlerin şu anda müdürlükte çalışan isimler olduğunu açıklayan Doç Dr. Bentli, “Atanacak olan isimler şu anda müdürlükte görev yapan isimler. Görevlerine gayri resmi olarak başladılar sadece imza yetkileri yok. Herkes işinin başında. Sadece dediğim gibi bir imza yetkileri yok. Bugün yarın inşallah atamalar yapılacağı herkesin görev yerine geçeceği konusunda bize bir bilgi gönderildi. Uyguladığımız projelerde hiçbir aksama yok. Hepsi tarafımız tarafından takip ediliyor. Hem Özelleştirme Yüksek Kurulu hem de şehrimizin siyasetçileri bunu yakından takip ediyor, bizim devreye girmemiz gereken yerler de biz Bakanlıkla görüşüyoruz. Şu anda yatırımızla ilgili herhangi bir aksama yok. Bu gecikme süreci yatırımlara hiçbir şekilde engel olmadı. Bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah atamalardan sonra daha hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlayacağız” şeklinde konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli

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