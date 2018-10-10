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Atabey iskele yolu genişletiliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Dolamantepe, Kadıçayırı, Bahçelievler mahalleleri ile Atabey İskelesi’nin ulaşımını sağlayan grup yolunda yol genişletme çalışmaları yapıyor.

Atabey iskele yolu genişletiliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Dolamantepe, Kadıçayırı, Bahçelievler mahalleleri ile Atabey İskelesi’nin ulaşımını sağlayan grup yolunda yol genişletme çalışmaları yapıyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:23
Atabey iskele yolu genişletiliyor

Büyükşehir Belediyesi, Eskimalatya bölgesinin en önemli grup yollarından biri olan Atabey İskele yolunu standartlara uygun hale getiriyor.7 kilometrelik grup yolunun 6 kilometrelik bölümünü genişleten Büyükşehir Belediyesi grup yolunda hafriyat dolgu ve stabilize çalışmaları yapıyor. 5 metre genişliğindeki yol 10-12 metre genişliğine çıkarıldı. Perde duvar ve kafes tel örgü çalışmalarının da yapılacağı grup yolunun bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Alacakapı, Dolamantepe, Bahçelievler, Kadıçayırı mahalle sakinleri ile Elazığ’ın Baskil ilçesine gitmek isteyen vatandaşların sık kullandığı Atabey İskele yolunda iki araç karşılıklı geçmekte zorlanıyordu. Büyükşehir Belediyesi vatandaş iş birliğiyle yapılan çalışmalar sonucunda,yol artık daha rahat seyahat edilebilecek hale getiriliyor. Bölgede arazileri bulunan vatandaşlar yol genişletme çalışmalarına arazilerinden yer vererek destek oldular.

VAZGEÇİLMEZ MEKÂNLAR ARASINA GİRECEK

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Atabey İskelesinde değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmalarına ise devam ediyor. Düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla Malatya’nın vazgeçilmez mekânları arasına girecek olan Atabey İskelesi’nde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.Malatya Büyükşehir Belediyesi Eski Malatya bölgesinde Karakaya Baraj Gölüne giden 8 kilometrelik grup yolunu da 5 metreden 15 metre genişliğine çıkarmıştı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
DolamantepeAtabey Iskele Yolu
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