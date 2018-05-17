Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102363
ALTIN
183.969
DOLAR
4.4380
STERLİN
6.0085
EURO
5.2459

Aslanoğlu, ölümünün 4. yıl dönümünde anıldı

Cumhuriyet Halk Partisi 22. ve 23. Dönem Malatya, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, ölümünün 4. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Aslanoğlu, ölümünün 4. yıl dönümünde anıldı

Cumhuriyet Halk Partisi 22. ve 23. Dönem Malatya, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, ölümünün 4. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:10
Aslanoğlu, ölümünün 4. yıl dönümünde anıldı

Mevlüt Aslanoğlu için okutulan Kur'an-ı Kerim’in ardından konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Aslanoğlu’nun ideoloji farkı gözetmeden toplumun her kesimine hizmet etmeyi kendisine vazife edinmesi ile örnek bir siyasetçi ve insan olduğunu belirterek, “Aramızdan ayrılışının dördüncü yıl dönümünde kendisini saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad, makamı cennet olsun” diye konuştu.

BU ÜLKEYE VE BU ÜLKE İNSANINA ÇOK EMEĞİ GEÇTİ

Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, “Kendisini tanıdığım süre içerisinde Mevlüt Aslanoğlu, bu ülke için canını seve seve feda eden, bu ülke insanı için gece gündüz demeden çalışan bir ağabeyimizdi. Şahsıma, ilçemize, İstanbul’a memleketi Malatya’ya ve Türkiye’nin pek çok bölgesine yetişmiş, koşmuş vatandaşın derdini kendi derdi olarak görmüştür. Bu ülkeye ve bu ülke insanına çok emeği geçmiştir. Biz ona her zaman hakkımızı helal ettik umut ediyorum ki o da hakkını helal etmiştir. Bu dünyadan ayrılırken Allah herkese Mevlüt ağabeyin bıraktığı gibi eserler bırakmayı nasip etsin” diye konuştu.

Mevlüt Aslanoğlu’nun oğlu Erdem Aslanoğlu da aradan geçen 4 yıla rağmen acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek, “Ne mutlu bize ki babamın bize en büyük mirası siz değerli dostlarımız oldu” dedi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaChpMevlüt Aslanoğluölüm Yıl Dönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’liler Filistin için tek yürek
CHP’liler Filistin için tek yürek
Nazilli Belediyesinde Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği açıldı
Nazilli Belediyesinde Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği açıldı
Malatya'da üreticiler için eğitim çalışmaları yapılacak
Malatya'da üreticiler için eğitim çalışmaları yapılacak

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim