Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, turizm işletmelerini yakın takibe aldıklarını, turizm işletme belgesi olmadan yıldız tanıtımı yaptığı veya belgesindeki sınıftan farklı tanıtımda bulunduğu tespit edilen firmalara yaptırım uygulanacağını, yanıltıcı yıldız tanıtımları sebebiyle mağduriyet yaşayan tüketicilerin, ayıplı hizmet kapsamında uyuşmazlık konusunun parasal sınırlarını dikkate alarak Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerektiğini ifade etmişti.

DAHA BİLİNÇLİ OLUN

Reklam Kurulu'nun 8 Ağustos 2017 tarih ve 263 sayılı toplantısında yapılan görüşmelerde, yanıltıcı yıldız tanıtımı içeren reklamlara ilişkin olarak muhtelif firmalar hakkında yaklaşık 300 bin TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verildi.

Gerek yerli gerekse yabancı turistlere yönelik yapılan bu tür aldatıcı reklamların ülkemiz turizmine zarar verdiğini söyleyen Bakan Tüfenkci, buna asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Tatile çıkacak tüketicilerin de mağdur olmamaları bakımından daha bilinçli hareket etmeleri ve sadece reklamlarda ifade edilen bilgiler ile değil aynı zamanda kendilerinin de farklı kaynaklardan araştırma yaparak seçimlerini yapmalarını tavsiye etti.

HABER MERKEZİ