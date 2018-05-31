'Askıda Ekmek' Eskimalatya'da da start aldı

Alacakapı mevkiinde bulunan ekmek fırını ilk defa fakirlerin ekmek ihtiyacını karşılamak için hayırseverlerin desteği ile 'Askıda Ekmek' projesi başlattı.

BİRÇOK FAKİRİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜK

Yardımlaşmanın önemine dikkat çeken ve hayırseverlere ve vatandaşlara teşekkür eden Fırın işletmecisi Şehymus Kavak, “Eskimalatya’mızda ekmek ihtiyacı olan birçok vatandaşımız var. Eskimalatyalı olarak çoğu Hayır sahibi insanların teşviki ile 'Askıda Ekmek' uygulaması yaptık, çok şükür halkımız da buna yoğun ilgi gösterdi. İlk gün itibariyle birçok fakirin yüzünü güldürdük. Bundan sonra bu projemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Projeyi maddi olarak destekleyen Hayırsever Nedim Ulubaba'da konuştu. Ulubaba, “Bu uygulamadan biz ilçe halkı olarak çok mutlu oldu, gerek maddi, gerekse manevi, olarak bizler de bu projeyi destekleyeceğiz” dedi.

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