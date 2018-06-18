Askerlik Şubesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Battalgazi Belediyesi, Tahtalı Hamam’ı Hamam Müzesi olarak hizmete sunması ile birlikte bu kez yine Osmanlı’nın son eserleri arasında bulunan ve 1893 yılında Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han döneminde yapılan eski Askerlik Şubesi’ni restore ederek, Kent Müzesi olarak hizmete sunacak. Tarihi binanın Battalgazi Belediyesine devri ile başlayan süreçte, restorasyon çalışmalarıyla birlikte tarihi bina gün yüzüne çıktı.

Tarihi binanın Malatya halkına Kent Müzesi olarak sunulacağını belirten Başkan Gürkan, “Osmanlı döneminin son eserlerinden ve Abdulhamid döneminde yapılan 8 redif asker alma bölgesinden bir tanesi. Zannedersem 4 tanesi ayakta kalmış. Diğerleri ise kendi haline terk edilerek yok olmaya mahkûm edilmiş. Malatya'daki bu redif asker alma mekanı da kapanmıştı. Belki eski fotoğraflarını görenler sıvalanmış ve içi orijinalliğine uygun olmayan, ne kadar gereksiz şeyler varsa onlarla doldurulmuştu. Bizler, Milli Savunma Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde buranın bize devredilmesi ve Kent Müzesi olarak değerlendirmek istediğimizi ilettiğimizde, dönemin Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz, sağ olsun bize devrini gerçekleştirdi. Buranın restorasyon ve rölelerini yine Belediyemizin yapmış olduğu proje kapsamında değerlendirerek, Sivas Koruma Kurulu’nda ilgili mimari projeleri geçtikten sonra buranın yapım ihalesine çıktık. Buradaki çirkin sıvaların, tabanlardaki fayansların kaldırılması işlemelerini başlattık. Binanın sıvaları kazınıp kendi orijinalliği ortaya çıkınca hem bina hafifledi, hem de binanın kendi başına bir müze olduğu ortaya çıktı. İlgili müellifler de şuanda projeye uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Temmuz'un sonu, ağustos'un başı gibi bir aksilik olmazsa teslimi gerçekleşecek. Akabinde ise iç dizaynı ile birlikte Malatya'daki ilk Kent Müzemizi Malatya'mızın halkına armağan edeceğimizi düşünüyoruz. Bugün bölgemizdeki ağırlıklı tarihi bölgeler yüzde 95’i Battalgazi bölgesindedir. Bugünde yüzde 95'e yakın kısmının restorasyon işlemeleri bitirilmiş ve halkın hizmetine açılmış durumdadır” şeklinde konuştu.

Müze olgusunun 'Ben yaptım oldu' mantığı içerisinde yürütülemeyeceğini belirten Gürkan, "Yapmacık ve yapay GDO'lu müzeler olur. Bizim yapmış olduğumuz müze olgusunun zihinlerde kalıcı olması, toplumla barışık, toplumdaki entegrasyonun, toplumdaki belleğin ve hafızanın, kimliğin korunması noktasında önem addediyoruz. Gelişi güzel müze yaparak, içine kimse girmeden müzevi bir yapı içerisinde soyut ve soğuk bir yapı içerisindeki müzelerin toplumda hüsnükabul olmadığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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