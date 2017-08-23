Battalgazi Belediyesi, tarihi Askerlik Şubesi’ni müze olarak Malatya’ya kazandırmaya hazırlanıyor. 1893 yılında yapılan ve Malatya’da uzun yıllar redif asker alma yeri olarak işlev gören tarihi Askerlik Şubesi, daha sonraki süreçte Askeri Mahkeme, Sıkı Yönetim Komutanlığı, Merkez Komutanlığı, İnzibat Komutanlığı ve Askere Alma Şubesi hizmet vermişti. Tarihi Askerlik Şubesi’nin Battalgazi Belediyesi’ne devredilmesinin ardından restorasyon çalışmaları başladı.

MALATYA’NIN EN ESKİ BİNALARINDAN BİRİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, değerlendirmelerde bulundu. Askerlik Şubesi binasının Malatya’ya Kent Müzesi olarak kazandırılacağını belirten Başkan Gürkan, Askerlik Şubesi’nin tarihi hakkında bilgiler verdi. Başkan Gürkan, “Hepimizin bildiği gibi Askerlik Şubesi, uzun yıllar burası redif asker alma yeri olarak işlev görmüş. Daha sonraki süreçte de, Askeri Mahkeme ve Askere Alma Şubesi olarak ve Sıkı Yönetim Komutanlığı, Merkez Komutanlığı ve İnzibat Komutanlığı olarak işlev görmüştür. 1893 yılında yapılan bu bina, Abdulhamit döneminde yapılmış olup; Malatya’nın en eski binalarından bir tanesidir” dedi.

YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERİNDE BULUNUYORUZ

Belediye olarak Malatya’nın kültür ve tarihini koruma noktasında ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Başkan Gürkan, “Tarihi eserlerimizin ayağa kaldırılması, ecdat yadigarımızın, kültürel varlıklarımızın, medeniyetlerimizin toprak altında yok olmaya mahkum olmaması noktasında, gün yüzüne çıkarma noktasında ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerinde bulunuyoruz. Bu çalışma çerçevesi içerisinde Battalgazi surlarının ayağa kaldırılması, Ulu Cami’nin, Kervansaray’ın, Kanlı Kümbet’in, Nefise Hatun Kümbeti’nin, Ahmet Turan’ın, Namazgah’ın, Emir Ömerlerin, Sıddı Zeyneplerin, Hasan Basrilerin, Usta Şehitlerin, Sancak Babaların, Horosan Babalarının, Poyraz Konağı’nın ayağa kaldırılması noktasında hakikaten yoğun bir çalışma içerisine girdik. Büyükşehir olup, metropol ilçe olduktan sonrada Malatya merkezde bulunan ecdat yadigarı olan tarihi eserlerimizin gün yüzüne çıkarılması ve kaybolmama noktasındaki çalışmalarımızda burada da son sürat devam ettik. Bu kapsamda Tahtalı Minare Hamamı’nın kamulaştırılması yapılarak, oranın resüsitasyon, restorasyon ve rölöveleri çıkarılarak ihale edilip, çalışmalar bitme aşamasında olup Eylül ayı itibariyle de Tahtalı Minare Hamamı ve çevresindeki bütün müştemilatı ile birlikte vatandaşımızın hizmetine sunulacak” şeklinde konuştu.

HOŞ OLMAYAN EKLENTİLER VARDI

Askerlik Şubesi’nde restorasyon çalışmalarının başladığını belirten Başkan Gürkan, “Askerlik Şubesi, Milli Savunma Bakanlığımız ile yapmış olduğumuzun protokol çerçevesi içerisinde Kent Müzesi yapılmak kaydı ile Battalgazi Belediyesi’ne devredilmişti. Bugün burada bu açıklamayı yapma gereği duyuyor olmamın birinci sebebi, bu binanın bir Kent Müzesi olarak Malatya’mıza kazandırılması noktasında önemli bir milat olduğunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca buradaki restorasyon ve resitasyon işlemlerinin bir an evvel bitirilerek, her ne kadar ihale tutanaklarında 180 gün şeklindeki bir güne tekamül etmişse de, ben burada ilgili müellif firmaya bunun 120 gün gibi bir zaman zarfında bitirilmesi ve iç dizaynın, mefruşat ve donanımının, Kent Müzesi hüviyetine büründürülmesinin önümüzdeki yıl vatandaşımızın hizmetine sunulması noktasında dileklerimi ifade ediyorum. Burada ilgili müellif firma çalışmaya başlamıştır. Yoğun bir çalışma içerisindeler. Buraya sizlerinde takip ettiği gibi çok çirkin bir boyalama ve çok hoş olmayan, aslını değiştiren, özüne uygun olmayan eklentiler ve eklemeler yapılmış. Şimdi dikkat ederseniz, oradaki taşlar ve sıvalar kazınınca güzel taş örnekleri çıkmış. Ben inanıyorum ki; burası bir Atatürk Evi gibi, bir Gazi İlkokulu gibi ve bir Tahtalı Minare Hamamı gibi hizmet verecektir. Bu hizmetlerin Malatya’mıza, Malatya halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu hizmetlerin bize, Malatya’mıza ve Battalgazi’mize sağlanmasında emeği geçen Milli Savunma Bakanımıza, Gümrük Ticaret Bakanımıza, vekillerimize ve hükümetimize ve bu işlerle ilgili teknik çalışmalar yapan tüm teknik personelimize ve ilgili müellif firmaya da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ