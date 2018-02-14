ASKERLER İÇİN DUA ETTİLER

Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban himayelerinde sürdürülen İşitme engelliler Kur’an kursunda okuyan engelli öğrenciler 18 Ocak’ta yapılan bir etkinlikle umreye gönderilmiş, işitme engelli öğrencilere ise eğitmen Sevim Çancı nezaret etmişti. Umre ziyaretinin ardından yurda dönen öğrenciler, dün Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban’la bir kahvaltı programında bir araya geldiler.

MEMNUN DÖNDÜLER

Kahvaltıdan önce umrelerinin nasıl geçtiğini anlatan öğrenciler, umrelerinin çok iyi geçtiğini ve o kutsal toprakları görmenin kendilerini mutlu ettiklerini anlattılar. Ayrıca öğrenciler, “Umre ziyareti esnasında Türkiye’nin Afrinharekatını öğrendik. Afrin’de Türk askerinin zaferle dönmesi için dualar ettik. Umre’yi ziyaret eden tüm Müslümanlar Türklerin Afrin’den zaferle dönmesi için dua etti” diye konuştular.