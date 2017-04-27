27 Nisan 2017 Perşembe

Askerler haftaya gidiyor

Malatya Askerlik Şubesi 2017 yılı asker alımlarında ikinci dönemin 2 Mayıs’ta başladığını duyurdu. Acemi askerler 2 Mayıs'tan itibaren birliklerine teslim olacak.

27 Nisan 2017 Perşembe 10:54
Askerler haftaya gidiyor

  Malatya, Battalgazi Askerlik Şubesi Mayıs 2017 er celbi birinci grupta sevke tabi yükümlülerin 2-3 Mayıs’ta, ikinci grupta sevke tabi olanlar ise 7-9 Haziran tarihlerinde sevklerinin yapılacağını duyurdu. Bu doğrultuda acemi askerler gelecek hafta birliklerine teslim olacak.

UYARILAR YAPILDI
  Şube tarafından yapılan açıklamada, “Mayıs 2017 er celbinin her iki grubunda silah altına alınacak on iki aylık askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri eğitim merkezleri ilgi (a) emir ile yayımlanmıştır. Sevk edilecek yükümlülerin zamanında silah altına alınabilmeleri için, ilgi (b) Kanun ve (c) yönerge gereğince hazırlanan duyuru metinleri EK-A'da gönderilmiştir” denilerek bazı uyarılarda bulunuldu.

BELİRTİLEN SÜREDE BİRLİKLERİNE GİTMEYENLER…
  Askerlik işlemlerini tamamlayan yükümlülerin eğitim merkezlerini e-devlet öğrenebilecekleri hatırlatılan uyarı metninde askerlik şubesine gitmeden e-devlet’ten alınan sevk  belgesiyle eğitim birliğine teslim olabileceği vurgulandı. Askere gidecek olanların yol ve iaşe bedellerini ise PTT şubelerinden alabileceğini duyuran Askerlik Şubesi, gerekli süre içinde sevk işlemini yaptırmayanların ve sevk belgesini aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanların bakaya işlemine tabi tutulacağını bildirdi. 

TÜRKAN YILDIZ
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