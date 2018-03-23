ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: 1 ŞEHİT

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma, UMKE, AFAD, 112, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düşen uçağın enkazına ve 1 şehidimizin naaşına ulaşıldı. Uçağın kırıma uğradığı bölgede ekiplerin geniş çaplı arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit de olay yerine gelerek incelemelere katıldı.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı, eğitim uçuşu yapan F-16 tipi savaş uçağının Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında düştüğünü, 1 askerin şehit olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, “Eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz” denildi. Kazada Üsteğmen Yasin Boy şehit oldu.

NEVŞEHİR’DEKİ UÇAK KAZASININ GÖRGÜ TANIĞI: “ŞİMŞEK GÜRLER GİBİ PATLAMA OLDU”

Nevşehir’deki uçak kazasına şahit olan bir köylü , “Şimşek gürler gibi bir patlama oldu” dedi. Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında F-16 uçağının düşmesine şahit olan köylüler, konuştu. Uçağın düşmesi sonucu büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler, “Biz kahvede oturuyorduk, patlama oldu. Ne olduğunu merak ettik ve hemen buraya geldik. Şimşek gürler gibi bir patlama oldu. Olay yerine gelince uçağın düştüğünü gördük” dedi.

Uçağın düştüğü alanda ekipler el fenerleri ile arama ve inceleme çalışmaları yaptı. Çalışmaları olay yerinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit ve Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da inceledi.

Genelkurmay Başkanlığı, eğitim uçuşu yapan F-16 tipi savaş uçağının Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında düştüğünü, 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, “Eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz” denildi.

NEVŞEHİR VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ: "İÇERİSİNDE BİR PİLOTUMUZ BULUNUYORDU"

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde eğitim maksadıyla kalkış yapan F-16 savaş uçağının düşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, "Eğitim uçağımız düştü. İçerisinde bir pilotumuz bulunuyordu, pilotumuz şehit oldu" dedi.

Uçağın düştüğü bölgede yetkililerle birlikte inceleme yapan Vali Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada uçakta bir pilotun bulunduğunu belirterek, "Eğitim uçağımız düştü. İçerisinde bir pilotumuz bulunuyordu, pilotumuz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"YAKIT İKMALİ SIRASINDA ARIZALANARAK DÜŞÜYOR"

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz ise düşen uçakta tek pilot olduğunu ve yakıt ikmali sırasında arızalanarak düştüğünün belirlendiğini kaydetti. Açıkgöz açıklamasında; "Adana'dan kalkan eğitim uçağımız havada yakıt ikmali sırasında arızalanarak düşüyor. İçinde bulunan bir pilotumuz şehit oldu. 2 pilot olduğu yönde haberler dolaşıyor, sadece tek pilotumuz vardı. Detaylı açıklamayı Genelkurmay Başkanlığımız yapacaktır. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Şehidimizin naaşı Gülşehir ilçesine götürüldü. Şehidimiz yarın sabah Nevşehir'den memleketine uğurlanacak" ifadelerini kullandı.