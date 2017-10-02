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Askeri helikopterle kurtarıldı

Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa Köyü’nde şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen heyelanda kızını kaybeden, kendisi ise toprak altında kalarak yaralanan, ancak bölgeye hava ve kara ulaşımı sağlanamadığı için hastaneye kaldırılamayan anne Esma Tolan, dün Malatya'dan giden askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

30 Eylül 2017 Cumartesi 11:54
Askeri helikopterle kurtarıldı

  İlçenin Kaptanpaşa Köyü Gürpınar Mahallesi'nde heyelanın sürüklediği toprak birikintisinin evine dolması sonucu toprak altında kalan ve vatandaşlar tarafından yaralı kurtarılan Tolan'ı hastaneye ulaştırmak için bugün hava şartlarının uygun olması sonucu bölgeye askeri helikopter gönderildi.

Tolan, askerler tarafından helikoptere taşınarak il merkezindeki helikopter alanına iniş yaptı. Tolan, buradan ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Öte yandan Esma Tolan'ın aynı olayda hayatını kaybeden kızı Songül Tolan'ın cenaze işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

İHA
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