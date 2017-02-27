Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayı olarak biliniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı Katliamını Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı olarak nitelendiriyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmî açıklamasına göre, saldırıda 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiştir.

25 YILDIR ANILIYORLAR

Bu anlamda, üzerinden çeyrek asrın geçtiği bu acının tarifi halen mümkün değilken, Ermeni kuvvetlerce katledilen 613 kişi için her yıl anma törenleri yapılıyor, programlar icra ediliyor. Malatya’da da Hocalı Katliamını anmak üzere programlar yapıldı, resim sergileri düzenlendi. Malatyalı siyasiler de bu katliamın yıl dönümünde sosyal medya hesapları üzerinden bazı açıklamalar yaptı.

MEKANLARI CENNET OLSUN

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “26 Şubat 1992'de #HocalıKatliamı'nda şehit olan Azeri kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.

KATLİAM VE SOYKIRIM…

Vali Mustafa Toprak ise, “Hocalı kasabasında 25 yıl önce Ermeniler ve işbirlikçileri Azerbaycan Türklüğüne karşı büyük bir katliam, soykırım yaptılar. Azerbaycan Hocalı katliamında şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet dilerken, vahşeti unutmadığımızı ve işgalin bitmesini bekliyoruz” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

UNUTMADIK!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “#HocalıKatliamı'nın 25. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun. Unutmadık!” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan da sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. “Hocalı Katliamının 25. yıldönümüne dair, Komisyonumuzun AK Parti, CHP ve MHP'li üyelerince yayımlanan ortak açıklama” şeklinde bir paylaşımı retweetleyen Özhan, mesajında şunları kaydetti:

AK PARTİ, CHP VE MHP…

“Bundan tam 25 yıl önce 1992 yılının 25 şubatını 26 şubata bağlayan gece, Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince Yukarı Karabağ'ın Hocalı kasabasına düzenlenen saldırıda, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 613 Azerbaycan vatandaşı vahşice katledilirken, 487 Azeri kardeşimiz yaralanmış, bin 275’i de Ermeni güçlerince esir alınmıştı. Esir alınan 150 Azerbaycan vatandaşının akıbeti ise halen bilinmemektedir. TBMM Dışişleri Komisyonunda üyesi bulunan siyasi partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak, Ermenistan’ın halen uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal altında tuttuğu Hocalı’da 25 yıl önce gerçekleştirdiği vahşet dolu saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissettiğimizi yeniden ifade ediyor, kardeş Azerbaycan halkının acısını en içten duygularımızla tekraren paylaşıyor, katliamda hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. İnsanlık tarihinin en kara sayfalarından biri olan Hocalı katliamı sonuçları itibariyle, bölge huzur, barış, güvenlik ve istikrarı açısından bugün için de bir sorun olma niteliğini korumaktadır. Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ederek, adalet ve insanlık barışı namına bu olayın müsebbiplerinin uluslararası hukukta yargı önüne çıkarılması ve Ermenistan’a da Dağlık Karabağ dahil işgal ettiği bütün Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi çağrımızı yineliyoruz."

RUHLARI ŞAD OLSUN

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Ortak acımız #HocalıKatliamı'nın 25. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” şeklinde bir paylaşım yaptı.

TÜRKAN YILDIZ