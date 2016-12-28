Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, 2017 yılında araç sahiplerinden alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) BUSABAH’a değerlendirdi. Motorlu taşıtlara 3,8 oranında bir zam geldiğini aktaran Kutsal, bunun çok fazla bir artma olmadığını söyledi.

“Her yıl Motorlu Taşıtlar Vergisine yüzde 10 zam geliyordu. 3,8 oranındaki bir zamda bence bir sıkıntı yok” diyen Kutsal, motorlu taşıtlara gelen zammına araç sahiplerinin tepki göstereceğini düşünmediğini kaydetti.

BİR ARACA 60 BİNE BİNİYORUZ

Asıl probleminin ÖTV’ye gelen zam olduğunu hatırlatan Kutsal, şunları kaydetti:

“Motorlu Taşıtlar Vergisine gelen zam önemli değil, önemli olan ÖTV’ye gelen zamlar. ÖTV çok sıkıntılı. 25 bin liralık bir aracın fiyatı 55 bin lira. Yüzde 50’den fazla vergi ödüyoruz. Ben motorlu taşıtlar vergisini normal buluyorum. ÖTV, KDV gibi birçok vergi geliyor, Avrupa’nın 30 bin liraya bindiği bir araca biz 60 bine biniyoruz. Bu da eski araçların piyasada dolaşmasına neden oluyor. çünkü vatandaşların ÖTV’den dolayı yeni araçlara binemiyor. Bu da bir türlü engellenemiyor. Özellikle 20 yılını doldurmuş araçların piyasadan çekilebilmesi için bir uygulama getirmeleri gerekiyor. Mesela ÖTV almama gibi. Çünkü eski araçların çoğu kazalara neden oluyor.”

VERGİLER ŞÖYLE:

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni MTV vergileri ise şu şekilde:

“1-3 yaş arası 1,301 cm3 - 1,600 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan bin 35 lira; 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise bin 827 lira, 4-6 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan bin 428 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2 bin 217 lira, 7-11 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 841 lira, 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan bin 303 lira, 1-6 yaş arası minibüslerden 776 lira, 7-15 yaş arası olanlardan 513 lira vergi alınacak.”

MUTLU SARIGÜL