Malatya sporunun sorunlarının dile getirilmesi ve spor basınındaki çalışanların haklarının korunması için Malatya’da 3 yıl önce kurulan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesi, 15 Nisan’da olağan genel kurulunu yapacak. Kurulduğu süre içersinde bir çok turnuva, ödül töreni, organizasyon ve birliktelik etkinlikleri düzenleyen ASGD Malatya Şubesi’nde yeni dönemde bayrak el değiştirecek.

“TÜM DERNEKLERE ÖRNEK OLALIM”

ASGD Malatya Şube Başkanı Akif Çelik yeni dönemde aday olmayacağını belirterek, “Bizim tüzüğümüzde yok ama biz tüm Türkiye’deki bazı koltuk sevdalısı STK ve dernek başkanlarına örnek olmak için her dönem başkanımızı değiştireceğimiz sözünü vermiştik. Bugün bu sözü ben tutuyorum ve 15 Nisan’da aday olmayacağım. Kendi üyelerimizden, medyanın içinden gelen ve bu bayrağı en iyi şekilde temsil edecek bir başka arkadaşımızın görev almasını uygun gördük. 15 Nisan cumartesi günü ASGD Şube binamızda seçimimizi gerçekleştireceğiz. Umarım tüm derneklere örnek oluruz. Nasıl ki dünya gelip geçiciyse bu koltuklarda öyle.” İfadelerini kullandı.

MEHMET KIROĞLAN