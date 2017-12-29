CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Emek Büroları tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı’nda ifade ettiği asgari ücret teklifi, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş tarafından TBMM gündemine taşındı. 2018 yılında asgari ücretin net 2 bin lira olmasını düzenleyen kanun teklifi, hükümet ile işçi ve işverenler arasında süren Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde son toplantı öncesi Meclise sunuldu.

TÜRKİYE GELİR EŞİTSİZLİĞİNDE EN KÖTÜ 2. ÜLKE

Türkiye’nin, gelir eşitsizliğinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üye ülkeleri arasında 0,398 puanla en kötü durumdaki ikinci ülke konumunda olduğu belirtilen kanun teklifinde gelir adaletsizliği ve sınıflar arasındaki uçurumun her geçen gün büyüdüğü, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın yüzde 47,2’ye yükseldiği, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın ise yüzde 6,2 olarak belirlendiği görüşlerine yer verildi.

ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİ OLARAK DÜŞÜNÜLMELİ

Kanun teklifinde şu görüşlere yer verildi:

“TÜİK, Kasım 2017 için enflasyon (TÜFE) oranını yüzde 12,98 olarak açıkladığı ve buna göre asgari ücretin vergi kaybı dahil, enflasyon karşısında alım gücünü yüzde 9.6 seviyesinde kaybettiği duyurulmuştur. Bunun sonucu asgari ücretlinin enflasyon sebebiyle cebinden bir yılda 500 TL eksilmiştir. Ayrıca bu duruma Türk lirasının değer kaybı da eklendiğinde alım gücünün gerilediği açıktır. Asgari ücrete 2018 yılı enflasyon artışı hedeflerine dayalı bir artış yapılsa bile, gerçekleşen enflasyonda beklentinin üzerinde artışlar yaşandığından asgari ücretli sürekli yeni kayıplarla karşı karşıya kalmaktadır. Asgari ücretin enflasyondan kaynaklı olarak uğradığı kaybı karşılamaktan uzak kararlar, zaten açlık ve yoksulluk sınırının altında bir ücretle yaşamaya mecbur bırakılmış milyonlarca kişiyi daha da mağdur etmektedir. Asgari ücretin geçim ücreti olarak düşünülmesi, ücretlinin ailesiyle birlikte yaşamını sürdürebilecek bir ücret olarak belirlenmesi gerekmektedir.”

ASGARİ ÜCRETLİYE PAY VERİN

Ülkenin üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyüdüğünün açıklandığı ancak, asgari ücretlinin bu büyümeden pay almasından hiç söz edilmediği belirtilen teklifte asgari ücretlinin milli gelirden adaletli bir pay alması sosyal devlet olmanın gereği olduğuna vurgu yapıldı.

Asgari ücretin, çalışanların düşük ücretlere karşı korunmasını ve emek sömürüsünü önlemeye yönelik önemli bir araç ve sosyal devlet olmanın bir gereği olduğu belirtilen kanun teklifinde, “İnsanın temel hak ve özgürlüklerinin tanımlandığı tüm uluslararası sözleşmelerde, herkesin kendisi ve ailesi için "insan onuruna yaraşır" adil ve elverişli bir ücret hakkı olduğu kabul edilmektedir” denildi.

AÇLIK SINIRI BİLE BİN 567 LİRA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Emek Büroları üyesi milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifinde emekçilerin yaşam koşullarına da yer verilerek, “TÜRK-İŞ tarafından yapılan ‘açlık ve yoksulluk sınırı2 araştırmasının kasım ayı sonuçlarına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 567 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5 bin 106 TL olarak tespit edilmiştir. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise net 1 948 TL olarak hesaplanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kanun teklifinde “Asgari ücretin tespitinde, öncelikle işçinin 2017 enflasyon oranından kaynaklı olarak uğradığı kaybın karşılanması, gelir ve büyüme rakamlarından payına düşeni alması, 2018 yılı enflasyon beklentisinin de dahil edilecek şekilde bir hesabın yapılması gerekmektedir. Buna göre yapılacak bir hesapta, 2018 yılı başından geçerli olacak asgari ücretin en az 2 bin TL olması gerektiği açıktır” denildi.

HABER MERKEZİ