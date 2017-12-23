Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak ve yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarına devam ederken Türk-İş asgari ücret için taleplerinin 1,893 TL olduğunu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında yaptığı açıklamada, "İşçi ve işverenden fedakarlık bekliyoruz. Son 15 yılda asgari ücreti 7,5 kattan fazla artırdık. İşçimizi piyasa koşulları karşısında korumuş olduk. Bu salı itibariyle onaylanan Torba Yasa ile birlikte asgari ücretlilerin vergi dilimi kayıplarını telafi etmiş olduk" diye söylemişti.

Asgari ücret, 1,404 lira olarak uygulanıyor. 2018'de ise, asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor.

HABER MERKEZİ