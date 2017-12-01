Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, taşeron düzenlemesiyle ilgili açıklama yaparak, taşeron sorununun bu hafta biteceğini ve düzenlemenin Meclise geleceğini söylemesi kadro bekleyen işçileri heyecanlandırdı. Uzun süre Hükumetten gelecek bir müjdeli haberi bekleyen taşeronlar işçilerin yüzlerinin güleceğini açıklayan Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, BUSABAH gazetesine konuşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taşeron işçilerle ilgili açıklamasını değerlendirdi.

TAŞERONLARI SENDİKAL OLARAK ÖRGÜTLEMİŞ DURUMDAYIZ

Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, “Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Çalışma Bakanı, Başbakanımızın ve diğer bakanların bulunduğu bir açılış programında bir vatandaşımızın ‘Sayın Cumhurbaşkanım taşeronlara kadro ne oldu?’ seslenmesine yönelik Cumhurbaşkanımız ise ‘bir haftaya inşallah mecliste bu görüşeceğiz’ demesi taşeronlar tarafından müjde olarak algılandı. Birkaç sonra hemen Çalışma Bakanımız hem kendi sitesinde hem de sosyal medya hesabında meclise bunu götüreceğiz. Başbakanlıkla altyapıları konuşuldu. Biz bunu Aralık ayı içerisinde bitireceğiz’ söylemleri bizleri biraz daha heyecanlandırdı. Biz Hak-İş olarak şunu hep ön görüyoruz: En son yapılan 6552 sayılı Taşeron Yasası arkadaşlarımıza özellikle sendikal hakları getirmişti. Biz Hak-İş olarak toplamda kamuda çalışan 817 bin taşeron arkadaşımızın yaklaşık yüzde 80’inini sendikal olarak örgütlemiş durumdayız. Ve bu arkadaşlarımıza toplu sözleşme adı altında aldıkları asgari ücrete ek olarak maddi haklar geldi. Bunlar ise ikramiye, yakacak yardımı, fazla çalışma primleri, yemek zamları gibi maddi haklardı” şeklinde konuştu.

ÖNERİMİZ HAZIR

Kadro meselesinde önerilerinin hazır olduğunu dile getiren Başkan Geleri, “Son 2-3 yıl içerisinde taşeron arkadaşlarımıza yapılan bu toplu sözleşmeyle asgari ücret üzerine gelen sendikal haklar arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etti. Dolayısıyla buna baktığımızda ise verilecek olan taşerona kadro meselesinde önerimiz hazır” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZ OLAYI ÇOK İYİ BİLİYOR

Taşeron işçilerin beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Başkan Geleri, “İnsanların beklentisi şu: En azından maddi olarak maaşlarının iyileştirilmesi. Bu sendikayla olur veya taban ücret konur. Bunların hepsi kapalı bir kutu. Bu arkadaşlarımızın işçi kadrosuna atanması noktasında toplu sözleşme maaşlarının biraz daha artacağını, yapılan toplu sözleşmelerle yevmiyelerine gelecek artışların daha iyi olacağını bir nebze de olsa asgari ücret esaretinden kurtulacaklarına inanıyoruz. Bundan dolayı sahadaki tüm taşeron arkadaşların beklentisi işçi kadrosuna atanmak. Taşeronların kendileri için beklentisi çok yüksek. Cumhurbaşkanımız olayı çok iyi biliyor. Sahadaki taşeron arkadaşlarımızın sıkıntılarını çok iyi anlıyor. Bunun mahalli idari ve Başkanlık Sistemi seçimlerine yansımalarını da çok iyi görüyor. Cumhurbaşkanımız gerçekten milletin içinde, milletimizin sesini duyan ve herkesin tek güvendiği bir merci artık ve ben de buna güvenerek taşeron arkadaşların gerçekten sesinin bu anlamda duyulacağını ve en güzel şekilde kadro noktasında bu insanlara bir şeyler verileceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye’de taşeronluk sistemi çöktü artık. Taşeron işçilerimizin işe giderken ‘Acaba işten çıkarılacak mıyım?’ korkusunu yenmeleri açısından bu kadro çok önemli” söylemlerini kullandı.

HERKES BİR ŞEY SÖYLÜYOR

Malatya’da bulunan taşeron işçi sayısını da açıklayan Başkan Geleri, şunları kaydetti:

“Türkiye’de toplamda 817 bin kamuda çalışan taşeron arkadaşımız var. Bunun 350-400 bini belediyelerde çalışıyor. Yaklaşık 400 bini de diğer kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımız. Malatya geneline baktığımızdan itibaren ise üniversiteler, diğer kamu kurumları, belediyeler olarak düşündüğümüzde 10 binin üzerinde Malatya’da taşeron arkadaşımız çalışıyor. Bunun yaklaşık 5 bini üye, diğer arkadaşlarımız ise üye değil. Bunun bir kısmı da belediyelerde çalışan arkadaşlarımız. Belediyeler yönünden baktığımız zaman biz belediyelerin de bu kapsamın içerisine girmesini istiyoruz. O da daha kapalı bir kutu. Bununla ilgili de ne yapılacak, ne yapılmayacak bir karar verilmiş değil. Fakat şu var; herkes bir şey söylüyor; şu şekilde olacak, şu kanun olacak, şu kadar maaşları yatacak diye ancak ilginç olan şey, Hükumetten hiç böyle bir açıklama gelmedi. Yani biz bunu 657 yapacağız, kriterler şunlardır şeklinde hiçbir açıklama olmamasına rağmen, yazılıp, çizilenler insanları strese sokuyor. Bu da bir kaos getiriyor.”

MUTLU SARIGÜL