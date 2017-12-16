Asgari ücret şu an 1404 TL. Peki, yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte bu soru tüm Türkiye’ de olduğu gibi Malatya’da da en çok merak edilenlerin başında geliyor. Çünkü Malatya’da özel sektörde çalışanların büyük bir oranı asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin belirlenmesi için ikinci tur görüşmeler Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Şimdi gözler asgari ücret kararında.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 lira olmasını talep ettiklerini açıkladı.

İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA YAPILMIŞTI

Asgari ücretle ilgili ilk toplantı 1 Aralık’ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili açıklamalar yapmış şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum."

İşçileri temsil eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplumun beklentilerine duyarlı olması ve yeni asgari ücretin "insan onuruna yakışır" düzeyde belirlenmesi gerektiğini dile getirmişti.

MALATYALILARDAN “ASGARİ ÜCRET” YORUMU

Vatandaşlar da asgari ücret görüşmeleri ile ilgili değerlendirdi. BUSABAH gazetesine umutsuz konuşan Dursun Binbaşıoğlu, asgari ücreti yetersiz bulduğunu belirtti. Asgari ücrete sadece 100 lira zam yapılacağını beklediğini ifade eden Binbaşıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın açıkladığı net bin 893 TL’nin asla kabul edilmeyeceğini belirtti.

Bir diğer vatandaş Orhan Figen de asgari ücretten dert yanarak, “Öyle bir rakam kimse vermez. Türkiye’nin parası geniş, ekonomisi geniş ama bu parayı vermezler. Yüzde 10 civarı bir artırım olur ya da olmaz. Asgari ücret 2000 TL olsa yine yetmez” dedi.

Figen, “Vatandaş olarak ekonominin halka yayılmasını paranın eşit dağıtılmasını isterim” ifadesini kaydetti.

Diğer taraftan, ismini vermek istemeyen bazı vatandaşlar da “Asgari ücret bin 404 TL’nin altına düşmeyecek” şeklinde verilen sözlerin bile tutulmadığını belirterek, umutsuz olduklarını ifade ettiler.

















TÜRKAN YILDIZ