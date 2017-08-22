Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde pamuk ve mısır eken çiftçilerin vahşi sulaması nedeniyle akan sular, asfaltta birikerek göl haline geldi. Tarlalardan akarak yolda biriken sular sürücüler ve vatandaşlar için büyük bir tehlike oluştururken, en büyük tehlikeyi ise suda yüzen çocuklar yaşıyor. Çocukların yüzerek oyun oynadığı su, asfalttaki bir metre derinliği bulurken, yol kenarında ise 2 metreye kadar ulaşıyor.

BOĞULMALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan suyun biriktiği Boztepe kırsal mahallesine bisikletleriyle gelen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden her gün suda yüzerek oyun oynuyor. Çocuklar, çamurlu olan su nedeniyle hem sağlıklarını tehlikeye atıyor hem de boğulmalara davetiye çıkarıyor. Ayrıca biriken sular nedeniyle birçok aracın geçmek isterken suya gömüldüğü ve bu yüzden yolun yaklaşık iki aydır trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.

İHA