2017 yılının son günlerine yaklaşırken, vatandaşlar geride kalan yılda neler yaşandığını merak ediyor, sorguluyor. Bu anlamda Malatya’da 2017’de acı, tatlı birçok şey yaşandı. Ancak akıllarda en çok kalan şey asayiş olayları oldu. İşte 2017 yılında kentte yaşanan asayiş olaylarından bazıları:

MALATYA’NIN TEKSAS’I, KANALBOYU

Tarihler 20 Mart 2017 günün gösterirken, akşam saatlerinde Kanalboyu’nda silahlar konuştu. Olay, Kanalboyu’nun Kernek tarafı olan Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelmişti. Buradaki bir kafede başlayan ve cadde üzerinde de devam eden olayda, ilk anda Hakan Kaba (32) ve Burak Akpınar (31) adlı 2 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan kafe işletmecisi 41 yaşındaki Serdar Ökten’in de ölümüyle, ölü sayısı 3’e yükselmişti. Olayda yaralananlardan biri de tedavi görmekte olduğu Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 56 gün sonra hayatını kaybedince, ölenlerin sayısı 4 olmuştu.

Söz konusu olay, yerel ve ulusal medyada geniş yankı uyandırmış, polis bu noktadaki denetimlerini sıklaştırmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, bahsi geçen olayı TBMM’ye taşımıştı.

BERBER OLAYI…

Yine tarihler 25 Haziran 2017’yi gösterirken, yani Ramazan Bayramı arifesinde gece 23.30 sıralarında Akpınar Mahallesi Turfanda Sokak üzerinde bir berberde can pazarı yaşanmıştı. İddiaya göre, Adnan Biçer isimli şahıs araçla geldiği sokaktan inerek, aralarında husumet bulunan berber sahiplerine pompalı tüfekle ateş açtı. Berberden de silahla karşılık verilmesi üzerine Adnan Biçer ile berber sahibi Şükrü Tura ile kardeşleri Ramazan Tura ve Mehmet Tura yaralandı. Berberde müşteri olarak bulunan Süleyman Güden isimli genç ise omuzuna isabet eden saçma ile yaralandı. 2 kişi bu olayda hayatını kaybetti.

POMPALI TÜFEK VAKALARI

Yine 25 Haziran 2017’de Malatya’da yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Çukurdere Mahallesi'nde çıkan kavgada 36 yaşındaki Emrah T. isimli şahıs pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Emrah T. olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yıl içinde birkaç adet pompalı tüfek vakası yaşandı.

OTOPARK SALDIRISI

Malatya’da 16 Ekim 2017 tarihinde yaşanan silahlı kavgada ise ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Salköprü Mahallesi’nde bulunan bir otoparkta yaşanan olayda otopark işletmecisi Mehmet Uçkan (34) silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Uçkan’ın ilk müdahalesinin ardından hemen ameliyata alındığı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

2 KİŞİ SİLAHLA VURULDU

29 Kasım 2017 tarihinde de Malatya’da iki grup arasında yaşanan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Büyük Hüseyin Bey Mahallesi'nde bulunan katlı otopark önünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silahla ateş açılması sonucu Y.H. (26) ve A.A. (34) yaralanırken, zanlılar olay yerinden araçla kaçtı. Polis ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği olayda, durumları iyi olan 2 yaralı ambulansla Malatya haberleri">Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde boş kovanlar bulunurken, polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

HASTANE BAHÇESİNDE SİLAHLAR KONUŞTU

En son 23 Aralık 2017’de ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi silah sesleriyle yankılandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tabancanın kullanıldığı kavgada, Erol İ. ile Sefa E. yaralandı. Olayın hemen ardından şüpheliler kaçmaya çalışırken, Bünyamin G. gözaltına alındı. Bu esnada diğer şüpheli Tuna Ş. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Olay sonrası çok sayıda polis ekibi Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne yönlendirilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Erol İ.’nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

OLAY HASTANEDE DEVAM ETTİ

Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) yaşanan silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin yakınları, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde karşılaştı. Kısa sürede tartışmaya başlayan taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda hastane bahçesinde bulunan birçok araca kurşun isabet etti. Hasta güvenliğinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi çekirdeği bulunurken, olayla ilgi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



























TÜRKAN YILDIZ