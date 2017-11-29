Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı basın açıklamasında, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 49 kişinin 20-26 Kasım tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandığı ve adli mercilere teslim edildiğini bildirdi.

Yakalanan bazı şahısların işledikleri suçlar ve hükümler şöyle:

"Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde yasadışı bahis oynanmasına yer ve imkân sağlama suçundan dolayı S.A. isimli şahıs, Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde yasadışı bahis oynanmasına yer ve imkân sağlama suçundan dolayı A.P. isimli şahıs, Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

AĞAÇ KESME SUÇU...

Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde hırsızlık suçundan dolayı U.A. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde hırsızlık suçundan dolayı H.A. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yakacak nitelikte ağaç kesmek suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.Ç. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

MÜHÜR BOZMA

Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yankesicilik suçundan dolayı İ.T. isimli şahıs, Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ö. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Mühür bozma suçundan 2 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

NAFAKA HÜKÜMLERİNE UYMAMA

Şantaj suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.T. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Nafaka hükümlerine uymama suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.B. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.C. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Zorla hapis suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.G. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

GECE VAKTİ SİLAHLI YAĞMA SUÇUNDAN 4 YIL CEZA

Gece vakti silahlı yağma suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.Ö. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Güveni kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Y. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 8 yıl 10 ay cezasından dolayı ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kişilerin huzurunu bozma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.İ. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 6 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.İ. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

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