Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı basın açıklamasında haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 30 kişinin 18/24 Aralık tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandığı ve adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Yakalanan bazı şahısların işledikleri suçlar ve hükümleri şöyle:

BASİT YARALAMA SUÇU

"Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde hırsızlık suçundan dolayı B.S. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yankesicilik suçundan dolayı M.K. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde hırsızlık suçundan dolayı B.S. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.K isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK...

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.C. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Seyirden yasak kişilerin kolluğa müracaat etmemesi suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Alkollü araç kullanma suçundan 25 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Karşılıksız yararlanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Bakaya kalıp 3 ay içinde yakalanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

HABER MERKEZİ