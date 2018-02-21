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"ARTIK HİZAYA GETİRİLEN BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, "Sınırlarımızın hemen ötesinde beka sorunu oluşturmak için çaba içerisinde olan bütün emperyalist güçler, bir araya gelerek bu ülkenin başına bir şeyler örmeye çalışıyorlar. Ama artık hizaya getirilen bir ülke değiliz" dedi.

"ARTIK HİZAYA GETİRİLEN BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, "Sınırlarımızın hemen ötesinde beka sorunu oluşturmak için çaba içerisinde olan bütün emperyalist güçler, bir araya gelerek bu ülkenin başına bir şeyler örmeye çalışıyorlar. Ama artık hizaya getirilen bir ülke değiliz" dedi.

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 10:50
"ARTIK HİZAYA GETİRİLEN BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

Milletvekili Şahin, Malatya'daki temasları kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'ni ziyaret etti.Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Cebrail Yılmaz ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Şahin, öneri ve talepleri dinledi. Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Cebrail Yılmaz, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek muhtarlık olarak belediyelerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

MALATYA VE TÜRKİYE, TURGUT ÖZAL'A ÇOK ŞEY BORÇLU

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise Turgut Özal Mahallesi'nde yaşamanın kendileri için övünç kaynağı olduğunu ifade ederek, "Malatya'mızın yetiştirmiş olduğu nadide devlet adamlarından Turgut Özal'ın isminin mahalleye verilmesi gurur verici. Malatya ve Türkiye, Turgut Özal'a çok şey borçlu. Darbe döneminden hemen sonra Türkiye'yi ayağa kaldıran, dışa açan; sanayici, işadamı ve tüccarımızın dış dünyayla entegre olmasına vesile olan güzel bir devlet adamının adının verildiği mahallede yaşamaktan onur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Şahin, Afrin'de başarıyla devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Sınırlarımızın hemen ötesinde beka sorunu oluşturmak için çaba içerisinde olan bütün emperyalist güçlerin bir araya gelerek bu ülkenin başına bir şeyler örmeye çalışıyorlar. Ama milletimizin feraseti, Cumhurbaşkanımızın o dik duruşu hamdolsun onların bu oyunlarını da kendi başlarına geçirmeye muktedir olduk. Amerika'nın sınırımızın ötesinde hemen yanı başımızda bir tuzağı kurguladıklarını biliyoruz ama bu tuzağı milletimiz ve Mehmetçiğimiz ile beraber siyasi aklıda ön plana çıkararak tümünü bozduk" diye konuştu.

"Artık hizaya getirilen bir ülke değiliz' diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Amerika'da olsa, elin küffarı da olsa, haçlı zihniyeti de olsa onları hizaya getiren bir iktidarın mensuplarıyız. Ülkeyi yöneten bu akıl var olduğu sürece Allah'ın izni ve milletimizi dua, destekleriyle birlik ve beraberliğimizde bir sıkıntı oluşturamayacaklar. Biz bunların üstesinde geliriz yeter ki içimize nifak sokmaya çalışanlara fırsat vermeyelim."(Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 21.02.2018 10:53
Anahtar Kelimeler:
ülkeHizaSınırlarımızAK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin
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