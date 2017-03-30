Bakan Mehmet Müezzinoğlu, 2016'nın getirdiği ağır yüklerden birinin istihdamdaki daralma ve işsizlik oranlarındaki artışlar olduğunu söyledi. Buna istinaden 2017'de Çalışma Hayatında Milli Seferberlik ve istihdamda yoğun bir kampanya başlattıklarını söyleyen Müezzinoğlu, “Çalışma hayatında alın teri dökmek isteyen insanımıza destek olmak istihdamda tutabilmek ve onlara istihdam alanları oluşturabilmek adına özellikle son iki aydır yoğun bir kampanya ile başarılı sonuçlar almaya başladık. Önceki gün itibarıyla 407 binin üzerinde artı istihdamı sağlamış olduk. 2016'nın ağır yükünü ortadan kaldırmış oluyoruz. Önümüzde yine bir buçuk milyonu aşacak hedefle 2017 sonu itibariyle Türkiye'de işsizlik oranlarını yeniden yüzde 9,5'ların altına çekecek bir sürecin alt yapısı da oluştu. Güçlü bir şekilde yürüdüğümüzü görüyoruz" dedi.

66.7 MİLYON TL FİNANSMAN SAĞLANDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programı kapsamında Malatya'ya gelen Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Malatya'da geçtiğimiz yılın istihdam rakamını ikiye katlayacaklarını belirtmişti. Aynı toplantıda 2016 yılında toplam 8 bin 500 kişinin artı istihdam edilmiş durumda olduğu ve istihdama yönelik projeler kapsamında da geçtiğimiz yıl 66.7 milyon TL finansman sağlandığı belirtildi.

İŞVERENLER DESTEKLENDİ

Edinilen bilgiye göre, 2016 yılında 116 milyon TL sigorta primleri teşvikleriyle işverenler desteklendi. Malatya'da geçtiğimiz yıl içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının prim, istihdam teşvikleri çerçevesinde yaklaşık 200 milyon TL civarında bir kaynak kullanıldı. Bakanlığın geçen yılki artı istihdamı ise yaklaşık 8 bin 500 kişiydi.

Bu anlamda bu sene Malatya'daki artı istihdam hedefi 15 bin. Bu yıl 20 Mart tarihi itibariyle Malatya'da 3 bin 593 artı istihdam sağlandı.

32 BİN 682 KİŞİNİN İŞ ARIYOR

Diğer taraftan bu yılın başında verilen bilgilerde, Malatya’da 2016 yılı sonu itibariyle 32 bin 682 kişinin iş aradığı açıklandı. Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları ve işsizlik istatistiklerine göre, Malatya ilinde en fazla çalışanı olan meslekler; temizlik görevlisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, beden işçisi (genel), kayısı işleme ve paketleme işçisi ve de iplik eğirme operatörü şeklinde. Malatya’da iş yerlerindeki her 100 kişilik kadronun 91’inin dolu, 9’unun ise boş olduğu, işverenler tarafından açık işlerde yüzde 42,9 oranında genel lise mezununun talep edildiği, en fazla açık iş olan mesleklerin ise çağrı merkezi müşteri temsilcisi, kalite kontrolcü-tekstil, turizm ve otel işletmeciliği meslek elemanı, satış danışmanı ve imal işçisi olduğu bildirildi.

İŞ ARAYANLARIN YÜZDE 50,4’Ü İLKÖĞRETİM MEZUNU

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından verilen genel bilgiler ise şu şekildeydi:

“2016 yılsonu itibarı ile iş arayanların sayısı 32 bin 682 kişidir. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,4’ü ilköğretim mezunudur. İlköğretim mezunlarını sırasıyla yüzde 26,6 ile lise, yüzde 10,9 ile lisans ve yüzde 9,9 ile ön lisans mezunları takip etmektedir. Kayıtlı iş arayanların yüzde 97,1 normal statüde iş arayanlardan oluşmaktadır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı yüzde 2,4 iken, eski hükümlülerin oram yüzde 0,5 olarak istatistiklere yansımaktadır. İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-29 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 14 bin 770 kişi toplam işsizler içindeki oranı yüzde 45,2’dir. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu yüzde 12,9 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada yüzde 11,4 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 8,8 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada yüzde 8,2 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır.”

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Ayrıca Malatya’da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında geçici süreli olarak 2 bin kişiye istihdam sağlandı. 35 yaş üstü vatandaşlara yönelik açılan bu kontenjan için İŞKUR İl Müdürlüğü önünde günlerce uzun kuyruklar oluştu. 6 ay süreli olarak çalıştırılmak üzere açılan bu kontenjanda, belediyeler, özel idareler, müftülükler ve diğer kamu kurumlarında 2 bin kişinin geçici olarak istihdam edildi. Mart ayında Malatya’da bazı kurumlar da bu doğrultuda işe alımlar yaptı.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ 200 KİŞİ ALDI

Bu kapsamda Yeşilyurt Belediyesi Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında çalıştırılmak üzere 200 personel aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 531 kişinin başvuru yaptığı personel alımı için Yakınca Yeşilyurt Belediye Hizmet Binasında kura çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Noter gözetiminde gerçekleşen kura çekimi sonucunda 200 kişi Yeşilyurt Belediyesi’nde işe girmeye hak kazandı. Yapılan kura çekimi sonucunda isimleri açıklanan 200 kişi Yeşilyurt Belediyesi’nde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında istihdam edilmek üzere kayıtları yapıldı. Çalışmaya hak kazananlar, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde istihdam edildi.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ VE MÜFTÜLÜK

Battalgazi Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü ortaklığı ile gerçekleştirilen Toplum Yararına Program kapsamında 200 kişi 6 ay süre ile Battalgazi Belediyesi’nde de işbaşı yaptı. Diğer taraftan Malatya İl Müftülüğünde de bu istihdamın yapıldığı biliniyor.











TÜRKAN YILDIZ