Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
101090
ALTIN
200.828
DOLAR
4.7878
STERLİN
6.3958
EURO
5.6116

ARSLAN’DAN MALATYA TSO’YA ZİYARET

Halkbank Bölge Müdürü Aziz Arslan ve şube müdürlerinden oluşan heyet Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ARSLAN’DAN MALATYA TSO’YA ZİYARET

Halkbank Bölge Müdürü Aziz Arslan ve şube müdürlerinden oluşan heyet Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:28
ARSLAN’DAN MALATYA TSO’YA ZİYARET

Ziyarette Halkbank Bölge Müdürü Aziz Arslan, Başkan Sadıkoğlu’na görevinde başarılar diledi. Arslan, başta Nefes Kredisi olmak üzere birçok konuda iş dünyasına destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, Halkbank olarak KOBİ'ler ile esnaf ve sanatkârların en büyük destekçisi olmayı sürdüreceklerini söyledi.

ÜLKENİN GELECEĞİNE KATKI SUNUYORUZ

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sadıkoğlu, “Bildiğiniz gibi sanayiciler olarak yatırım, üretim, ihracat yapıyor ve istihdam sağlıyoruz. Böylelikle ülkenin geleceğine katkı sunuyoruz. Bu işleri yapabilmek için öncelikle öz kaynaklar ve daha sonra bankalardan ve finans kurumlarından istifade ediyoruz. Dolayısıyla, finans kurumları ve reel sektör her zaman birbirine ihtiyaç duymaktadır” dedi.

Bankalar ve finans kurumları olmadan sanayi ve ticaretin, sanayi ve ticaret olmadan Bankalar ve finans kurumlarının büyüyemeyeceğini ifade eden Sadıkoğlu, karşılıklı anlayış içerisinde ülkenin gelişip kalkınmasına destek sağlamanın son derece önemli olduğunu belirtti.

(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Halkbank Bölge Müdürü Aziz ArslanMalatya Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata SadıkoğluZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan ayında cami temizliği...
Ramazan ayında cami temizliği...
TÜMSİAD Başkanı Gümüş Rektör Kızılay'ı ziyaret etti
TÜMSİAD Başkanı Gümüş Rektör Kızılay'ı ziyaret etti
Patent başvurusunda lider Erzurum'u Malatya takip etti
Patent başvurusunda lider Erzurum'u Malatya takip etti

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim