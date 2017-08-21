21 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Arslanboğa, yeniden başkan oldu

Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası Malatya Bölge Şubesi, 2’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Mevcut başkan Ruhi Arslanboğa, yeniden başkan seçildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:16
Arslanboğa, yeniden başkan oldu

Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası Malatya Bölge Şubesi, 2’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel kurula, SAVDES-SEN Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin İlgin, Ar-Ge Komisyonu Üyesi Şahin Yalı ile sendika üyeleri katıldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Genel Kurul öncesi bir konuşma yapan SAVDES-SEN Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin İlgin, “Sendika olarak 15 Temmuz döneminden önceki yapmış olduğumuz çalışmaları tekrar canlandırarak, yeniden dizayn ederek, yeni yapılanmaya göre Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile yeniden temaslarımız başladı. Özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde yeni yapılanmaya uygun olarak çalışmalarımız başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

HAKLI GURUNUNU YAŞIYORUZ

SAVDES-SEN Malatya Şube Başkanı Ruhi Arslanboğa ise Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yapan devlet memurlarının kurmuş olduğu Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası isminin, üyeler sayesinde bölge ve Türkiye’de duyulduğunu ifade ederek, “Örnek sendika anlayışını sergileyerek, üyelerimizin hak ve hukuk mücadelesi için özenle çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun yükünü omuzlarımızda hissederek, SAVDES-SEN bayrağını daha da yükseklere taşımak için elimizden geleni sonuna kadar yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milli Savunma Bakanlığı ANT ve askeri hastanelerin iş kolunun ayrılması sonucu tekrar teşkilat yapısı oluşturulan Malatya Bölge Başkanlığı’na bağlı 15 il mevcut. Bölgemizin coğrafi konumunun ağır koşullarına rağmen bölgedeki duyarlı arkadaşlarımın, il ve ilçe temsilcilerimizin azim ve gayretiyle çok kısa bir sürede teşkilatlandık. 2015 yılındaki birinci olağan genel kurulunda üye sayımız 435 iken, bugün üye sayımızın 583 olmasının haklı gururu içerisindeyiz” diye konuştu.

Genel Kurulun ardından SAVDES-SEN Malatya Bölge Şube yönetimi şu isimlerden oluştu: 
"Abdulhalim Gök, Mehmet Zeki Helvacı, Vahap Genç, Musa Aktay, Mehmet Aktürk ve Cem Küçükşahin." 

İHA
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