Boztepe Recai Kutan Barajı ile birlikte sulama borularının montajının ardından Yazıhan’ın en büyük problemlerinden biri olan susuz araziler, suya kavuşmaya hazırlanıyor.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Beraberindeki heyet ile baraj sulama inşaatında incelemede bulunan Bölge Müdürü İlker Arslan burada yetkililerden bilgiler aldı. Yazıhan ilçesinde bulunan kurak toprakların su ile hayat bulacağı Boztepe Recai Kutan Barajı sulama montajı ile çiftçinin yüzü gülecek. Baraj inşaatının bitmesinin ardından ilk aşama olarak 90 bin tarım arazisi suya kavuştu. Yazıhan ilçesine bağlı olan köylerinde sudan yararlana bilmesi için yapılan hazırlıklar ile toplam 120 bin 60 dekar tarım arazinin suya kavuşmuş olacak.

“YILAN HİKAYESİNE DÖNMÜŞTÜ”

Baraj bitmesinin ardından topraklarının su ile tanışacağını anlatan Ali Atak isimli vatandaş, “Yılan hikayesine dönüşen baraj bitti. Hükümete teşekkür ederiz, Yazıhan ilçesi bir zamanlar tarım deposuydu şimdi kuraklık anılır olduk. Sulama montajının bitmesinin ardından topraklarımız suya kavuşmuş olacak. Suyun gelmesi ile ekonomik çanlılık olacak ilçemizde İstanbul’da asgari ücretle çalışan gençlerimiz artık kendi topraklarında ekmek kazanacak. Eskiden olduğu tarım arazileri ile Malatya’da ilçemiz söz sahibi olacak” diye konuştu.

“CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

Suyun gelmesi ile birlikte Yazıhan ilçesinde ekonomik anlamda cazibe merkezlerinin oluşacağını dile getiren Aysel Akar isimli ev hanımı, “Burada insanlar ekmek kazanırsa neden kent merkezine gitsin, Baraj ile birlikte Yazıhan ilçesine göçün tersi yaşanıyor şuan insanlar burada yatırım yapmak istiyor. Suyun gelmesi ile burası tarım cazibe merkezi olacak” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK