“Arsa payı yüzde 30’a düşene kadar almayın”

Arsa payı oranlarının yüzde 55 bandında seyretmesi müteahhitleri telaşlandırıyor. Yaptığı basın açıklamasıyla arsa paylarının yüksek olmasından dolayı çektikleri sıkıntıları anlatan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, önemli açıklamalarda bulundu.

Malzeme artışları nedeniyle piyasada aşırı derece sıkıntıların bulunduğunu ifade eden Başkan Kırteke, arsa paylarında da bir artışın olduğunu söyledi.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

Arsa paylarıyla ilgili çalışmalar yapıldığını dile getiren Başkan Kırteke, “Arsa payları normalde yüzde 20’lerdeydi. Arsa payları yüzde 30 deyince bizim gece uykumuzu kaçtı ve Biz bundan ‘Acaba nasıl para kazanacağız?’ derdik. Şimdilerde ise yüzde 50-55’lere kadar çıktı. Bu tabi ki hem müteahhidi hem şehri hem de çalışanları olumsuz etkiliyor. Çünkü müteahhit zarar ederse dolaylı olarak vergi alınamadığı için devlette zarar eder. Zarar eden insandan ne alacaksınız? İşçinin parası ödenemez, arsa sahibinin yapılmakta olan binası yarım kalır. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışmalarımız sonuç vermeye başladı ve sağlıklı bir sonuç elde edeceğiz” diye konuştu.

YÜZDELER İSTER İSTEMEZ DÜŞECEK

Arsa paylarının yüzdesinin yüksek olmasından dolayı bazı sözleşmelerin fesedildiğini kaydeden Başkan Kırteke, belirtti:

“Tüm müteahhit arkadaşımızdan rica ediyorum arsa paylarını yüksek, arsa payları yüzde 25-30 bandına gelene kadar almayın. Eğer biz Malatya’da bu sektörde kalmak istiyorsak arsa paylarının yüzde 25-30 bandına çekilene kadar kesinlikle yer almamalıyız. Geçen günlerde bana gelen teklifler yüzde 40’dan yüzde 30’lara düştü ve halen düşüyor. Almadım. Geçen günlerde 7-8 arsa payı sözleşmesini fes ettim. Bu sözleşmeler yüksek alınan sözleşmelerdi. Arsa sahipleri ister istemez yüzdeyi düşürecek, biz de eski halimize döneceğiz ve bu şekilde ilerleyeceğiz. İnanın burada fazla alınan her arsa payı müteahhide zarardır. Bizim sadece ferdi olarak zarar etmemiz çok önemli değil. Müteahhit zarar ederse işçi zarar eder, devlet zarar eder. Bu yüzden kesinlikle yüksek olan arsa paylarını almayalım.”