Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından üreticilere dağıtılan çörekotu, kimyon, tıbbi nane, ekinezya, kekik, kinoa, fesleğen ve aspir bitkisinin üretime başlamasının ardından bitkilerden elde edilen yağ oranı üreticilerin yüzünü güldürdü.

DİĞER BÖLGELERE GÖRE DAHA FAZLA

2016 yılı içerisinde üretilen ürünler bakanlığa bağlı BATEM merkezinde yapılan analizler sonucunda, kekiğin (Bilyeli Kekik) ülke ortalaması yüzde 4 uçucu yağ iken, Malatya’da ise yüzde 4,96 uçucu yağ oranı tespit edildi. Yapılan diğer bir değerlendirmede ise, çörekotunda yüzde 29,90 toplam yağ miktarı tespit edilirken, tıbbi nanede de uçucu yağ miktarı yüzde 3,9 oldu ve menthol oranı ise yüzde 64 olarak belirlendi. Malatya'da yetiştiriciliği yapılan Tıbbi ve Aromatik bitkiler, etkili madde oranı ve uçucu yağ oranlarının Türkiye’nin diğer bölgelerine göre daha fazla oranda olduğu kaydedildi.

2016 YILINDA DAĞITIMA BAŞLANDI

Malatya’da 2015 yılında projeye çıkan ve 2016 yılında İl Müdürlüğü tarafından üreticilere dağıtımına başlanılan Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi ile Yazıhan, Akçadağ, Arapgir, Doğanşehir, Arguvan, Yeşilyurt ilçelerinde üretim sahaları kuruldu. Proje çalışması ile birlikte; Yazıhan Karaca Mahallesi, Yeşilyurt Şahnahan Mahallesi ve Akçadağ Yağmurlu Mahallesi’nde olmak üzere toplam 27 dekar alanda çörek otu dikimi yapıldı. Yine proje kapsamında Arguvan Karababa Mahallesi’nde, Akçadağ Kürecik Mahallesi ve Yeşilyurt Şahnahan Mahallesi’nde toplam 40 dekar alanda kimyon dikimi yapıldı.

MALATYA SÖZ SAHİBİ OLACAK

Proje kapsamında Doğanşehir Sürgü Mahallesi’nde 2 dekarlık alanda ekinezya dikimi alanı hazırlanırken, Arapgir ilçesinde ise fesleğen tohum ekimi yapıldı. Akçadağ ilçesinde Çatalbahçe Mahallesi ile Yağmurlu Mahallesi’nde 4 bucuk dekarlık alanda kekik tohum ekimi yapıldı. Kuluncak ilçesinde Biçir ve Başören mahalleleri ile Akçadağ Yağmurlu Mahallesi’nde 24 dekarlık alanda tıbbı nane ekiminin yapılması ile birlikte Malatya tıbbi bitkiler üretiminde söz sahibi olacak.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, ilçelerde demonstrasyon amaçlı toplam 8 çeşit tıbbi ve aromatik bitkide (çörekotu, kimyon, tıbbi nane, ekinezya, kekik, kinoa, fesleğen ve aspir) uygulaması yapıldı. 2016 yılı içerisinde üretilen ürünler Bakanlığa bağlı BATEM’de yapılan toprak ve bitki analiz sonuçlarında, kekik (bilyeli kekik) ülke ortalaması yüzde 4 uçucu yağ iken, Malatya ortalamasında yüzde 4,96 uçucu yağ, çörekotunda yüzde 29,90 yağ, tıbbi nane yağ miktarında yüzde 3,9, menthol oranı ise yüzde 64 olarak çıkması sayesinde Malatya’nın tıbbi ve aromatik bitki yetiştirirliğinde söz sahibi olacak

7 İLÇEDE DİKİMİ GERÇEKLEŞECEK

Malatya’da tıbbi ve aromatik bitkilerin kaliteli ve verimli olarak yetiştirilebilmesinin önemine değinen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Tahir Macit, “Yetiştiriciliği İlimiz açısında önem arz eden bitkiler 2017 yılı içinde değerlendirmeye alınmış, sonuç demonstrasyonlarının 7 ilçemiz 18 dekar alan ve 15 üretici ile yapılması planlanmıştır. 20 Nisan 2017 itibari 12 kilogram çörekotunun ekimi 8 dekar alanda yapılmıştır. 21 Nisan 2017 tarihinde 23 bin 256 adet tıbbi adaçayı fidesi 3 ilçemize, 24 bin 168 adet ekinezya fidesi 3 ilçemizdeki üreticilerimize verilmiştir. Adaptasyon süresi sonunda deneme sahalarına dikimi yapacağız. Ayrıca Mayıs ayı içinde 24 bin adet tıbbi nane fidesi dağıtımı gerçekleştirilecektir. Müdürlüğümüz tarafından temin edilen fide ve tohumları üreticilerimize ücretsiz olarak vermekteyiz. Bol ve bereketli bir üretim sezonu diliyorum" dedi.







TAHİR ÖZÇELİK