01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

Arka tampona zulaladılar

Kayseri-Malatya karayolunda polis ekipleri tarafından bir aracın arka tamponuna zulalanmış 2 kilo 120 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:56
Arka tampona zulaladılar

  Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.E. (37) isimli şahsın Hakkari'den temin ettiği uyuşturucu maddeleri 38 AV 297 plaka sayılı araçla kente getirdiği bilgisi alındı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Kayseri-Malatya karayolunda A.E.'nin kullandığı 38 AV 297 plaka sayılı aracı durdurdu.

EN YÜKSEK MİKTAR
  Durdurulan araçta yapılan aramada, arka tampona zulalanmış vaziyette toplam daralı ağırlığı 2 kilo 120 gram gelen uyuşturucu maddelerden metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetaminin Kayseri'de tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili A.E. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA
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