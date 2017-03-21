21 Mart 2017 Salı

ARILAR TELEF OLUYOR!

Kayısı ağaçları için kullanılan ilaçların arılara zarar verdiğini söyleyen Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, özellikle etrafa atılan ilaç kutularının arıları telef ettiğini belirtti.

21 Mart 2017 Salı 11:46
ARILAR TELEF OLUYOR!

  Kayısı ilaçlama dönemi başladı. Bununla birlikte arıcıların da kabusu tekrar ortaya çıktı. Bu anlamda kayısı ilaçlarının çok zehirli olduğunu ve bilinçsiz ilaçlama sebebiyle arıların çok zarar gördüğünü söyleyen Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, özellikle ilaçlama işlemi bittikten sonra etrafa atılan zehirli ilaç kutularının arılarda büyük katliama neden olduğunu ifade etti.

ARILARIN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ
  Başkan Ali Çolak, “Çiftçilerimiz ilaçlarını mümkün olduğu kadar arının dışarıda olmadığı zamana, sabahın erken saatlerinde ve akşamın geç saatlerinde atsınlar. Bunu onlardan rica ediyoruz. Arıların bize faydası olduğu gibi çiftçilerimize de faydası var. Arıların kıymetini bilmemiz lazım” sözlerine yer verdi.

ARININ KURTULMA ŞANSI KALMIYOR
  Çiftçilerde bilinçsizliğin olduğunu ifade eden Çolak, boş ilaç kutularına da dikkat çekti. Ali Çolak, “Boş ilaç kutularını su, dere kenarlarına attıklarında zararımız iki katına çıkıyor. Arı o ilaçlı suyu içtiği zaman kurtulma şansı yok. Bu konuda sizin aracılığınızla tüm çiftçilerimizden rica ediyoruz” dedi.

İLAÇ KUTULARINI İMHA ETSİNLER
  Çolak son olarak, “Çiftçilerimiz o ilaç kutularını sağa sola atmasınlar. İşleri bittiği zaman onları imha etsinler. Bizim arılarımız onların bahçelerinde tozlaşmayı, döllenmeyi sağlıyor. Arı olmadan doğa olmaz, bahçenin de verimi olmaz. Biz onların verimini ikiye katlıyoruz arı tozlaşmasıyla. Onlar da bizi düşünsünler arılarımızı zehirlemesinler” diye konuştu. 

SELAHATTİN BAYRAK
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