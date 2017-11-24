ARİF EMECEN KİMDİR?

Görevden alınan Emecen, 15.Şubat1964 yılında Çankırı’da doğdu. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 1986-1995 yılları arasında TEDAŞ ve TEAŞ’ a bağlı değişik müdürlükler bünyesinde işletme mühendisi ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1995-2000 yılları arasında Ankara’da Ankaray Raylı Sistem İşletmesi’nde İşletme Müdürlüğü ve Başmüdürlük yaptı. Bu çalışma sürecinde Hamburg-Hochbahn-Almanya’da raylı sistem eğitimi aldı. 2000-2005 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Metro, Hafif Raylı Sistem ve Tramvay işletmelerinin işletme ve bakım işlerini yürüten İstanbul Ulaşım A.Ş. de Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2005-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesinde, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı görevini yürüttü, bu görevi süresince ulusal ve uluslararası ulaşım otoritelerinden birçok ödül alan 3 etaplı, yaklaşık 35 km uzunluğunda “KAYSERAY” Tramvay projesini tamamladı. Yine aynı dönemde 6 yıl süre ile tramvay işletme, bakım ve proje çalışmalarını yapan Kayseri Ulaşım A.Ş. şirketinde genel müdürlük görevini yürüttü. 2014 yılı Haziran ayından 2016 Mayıs ayına kadarki süreçte Malatya Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreterlik görevini sürdürdü. Malatya’da ulaşım sorununa çözümler üretilen çalışmaların başındaki Trambüs projesini hayata geçirdi. Mayıs 2016 itibariyle İETT Genel Müdürü olarak atandı. Evli ve dört çocuk babası olan Arif Emecen İngilizce biliyor.

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