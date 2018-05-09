Arı üreticileri pazar bulamıyor

Malatya’da bal rekoltesi fazla olsa da arıcılar pazar bulmakta zorluk çekiyor. Ürettikleri balları satamamaktan, devletin kendilerine sahip çıkmamasından yakınan Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, BUSABAH gazetesine konuştu.

2017 yılında bal sezonunda çok verim aldıklarını dile getiren Başkan Çolak, bu tür verimli olan senelerle çok nadir karşıladıklarını söyledi.

HALKIMIZ BAL YEMİYOR

Bal pazarlamada sorunları olduğunu ifade den Başkan Çolak, “Ürün pazarlamada sorunlarımız var. Ürünü pazarlamada halkımız bal yemiyor. Balı yerken de üreticiden almıyor. Marketlerden türlü yerlerden ne olduğu belli olmayan ballardan alıyor. Aslında tüketici bir tane balcısını seçmeli. Nasıl ki peynircisini, yağcısını, berberini, kasabını seçiyorsa arıcılardan birisini de seçmelidir. Bizim yöreden bir arıcı ile anlaşıp, senede kaç kilo bal tüketiyorsa, üreticiden alması kendilerinin yararına olur hem de bizim yerli üreticimizi desteklemiş olur. Bizim Malatya ballarından değeri çok yüksek olan ballardır. Bunlar yayla balıdır. Endüstriyel bal, pamuk, ayçiçeği, çam türü, değeri çok düşük, pekmez seviyesinde olan ballar değil. Anadolu'da 2 bin üstü rakımda üretilmiş ballarımıza talip olsunlar diyorum. Ve bundan da memnun kalırlar diyorum” diye konuştu.

KOVAN BAŞINA 30 KİLO BAL ALDIK

Malatya’da tahminen 100 bin koloni arı bulunduğunu belirten Başkan Çolak, “Süzme, karakovan ve petek bal üçü bir arada olmak üzere kovan başına 30 kilo bal aldık. Üreticilerimizin ellerinde malları var. Endüstriyel bitki balları ucuz olduğu için o balı pazarlıyorlar. Üreticimizde kendi çapında pazarlıyor ve herkesin de kendisine göre bir çevresi vardı ve 300-500 kilo her yere pazarlıyordu. Bu sene de kapasitenin yüksek olması dolayısıyla pazarlayamıyorlar. Biz kilo ile konuşuyoruz onlar teneke ile konuşuyor” ifadelerini kullandı.

TAM TÜKETİM MEVSİMİNDEYİZ

Bal tüketmenin önemine değinen Başkan Çolak, “Biz de verimi düşük kaliteli ballar aldığımız için piyasada onlarla yarışamıyoruz. Devlet maalesef balları almıyor. Yalnız okullarda balın tavsiye edilmesi gibi şeyler öne alınabilir. Bunların üzerinde çalışmalar yapılabilir. Devlet hayvancılığı öldürdü şimdi de küçük ve büyük baş hayvancılığı yeniden canlandırmaya çalışıyor. Ancak daha da ayağa kaldıramıyor. Biz de ayaktayız, ölürsek bizi de düzeltemez. Bu yüzden biz daha ayaktayken devletimizin bize destek vermesi lazım. Son dönemlerde Türkiye'de iyi bal yetişiyor. Devletin bala ve bal üreticisine sahip çıkması gerekiyor. Zaman geç değil, balın tam tüketim mevsimindeyiz. Okullar açık olduğundan sabah kahvaltıda özellikle de öğrenciler, bal, kaymak, tereyağı tüketmelidir. Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı da bal birebirdir, insan vücudunu sıcak tutar” şeklinde konuştu.

YAPTIRIMLARDA YOKUZ

“Malatya'da bizim yerli arıcılarımızda şeker yok” diyen Başkan Çolak, şunları kaydetti:

“Tüketicilere de söylüyorum, şeker veren çok azdır, yani yüzde biri bile şeker katmadan üretim yapmıyor. Ancak Malatya'da biz birbirimizi biliriz, şekerle çalışanımız yoktur. Şekerli nereden geliyor? Ordu, Adana gibi şehirler. Buralardan bal alıp götürüyorlar. Bizim burada böyle bir şey söz konusu değil, daha onurumuzu kaybetmedik, bize güvensinler. Biz kendi imkanlarımızla uğraşmaya çalışıyoruz. Bal denetlemede, arı kovalamada, dağıtılan ürünlerde yok. Bu arıcılık camiasında işi en iyi bilenlerdeniz ama yaptırımlarda yokuz. Devletimiz tavanın kuyruğunu elinde bırakmıyor. Yani, bize yetki vermiyor. Şu anda yardımlar dağıtılıyor. Burada kimin neye ihtiyacı var en iyi biz biliriz. Devlet denetlemeyi ve dağıtmayı kendi elinde tutuyor. Bu yerel de olacak bir şey değil, bakanlık düzeyinde, üstten gelen bir şey. Çeşitli çalıştayda, Tarım Bakanlığında yaptığımız toplantılarda bu tür şeyleri gündeme getiriyoruz ama maalesef yol alamıyoruz.”

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