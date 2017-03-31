Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından üreticiler için uygulanabilir destekler için haftalık ilçe toplantıları düzenleyen Malatya Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü bu hafta Arguvan ilçesine konuk oldu. İlçe Ziraat Odası Toplantı salonunda üreticilerle bir araya gelen İl Müdür Vekili Tahir Macit ve beraberindeki uzmanlar, Bakanlık tarafından hazırlanan destekleri anlattı.

Uygulanabilir Tarım Destekleri bilgilendirme toplantısına İl Müdür Vekili Tahir Macit, Arguvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Gazi Karadağ, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Zeki Sadak, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Selahattin Günci, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Mustafa Taşdoğan katıldı.

HAFTALIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Arguvan Ziraat Odası Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir konuşma yapan İl Müdür Vekili Tahir Macit, tarımsal desteklemelerden üreticilerin, yaptıkları üretim ve yetiştiricilikte kaliteli üretimin her zaman birinci öncelik olması gerektiğini söyledi. Bakanlık tarafından uygulanan destekleri daha iyi anlatabilmek için Malatya’nın ilçelerinde bilgilendirme toplantısı düzenlendiklerini anlatan Macit, “Bakanlığımız her yıl tarım ve hayvancılığımızın farklı yatırımlarına destekler veriyor. Bu destekleri mümkün olduğunca tüm üreticilerimize ulaşarak bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Bu toplantıları tüm ilçelerimizde yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Arguvan verimli toprakları ve azımsanamayacak derecede hayvancılık potansiyeline sahip. İnşallah yakın zamanda topraklarımız su ile buluştuğu zaman verimimiz katlanarak artacaktır. Tarımsal desteklemelerden üreticilerimizin, yaptıkları üretim ve yetiştiriciliğe göre en azami şekilde yararlanması için çalışmalarımız devam ediyor. Şube müdürü arkadaşlarımla birlikte sizleri bilgilendirmek, soru ve sorunlarınıza elimizden geldiğince çare bulabilmek için buradayız. Bizlere ev sahipliği yapan Ziraat Odası Başkanımıza ve sizlere katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

“ARGUVAN İLÇESİ TARIMIN ÖNCÜSÜ”

Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ise, ilçede iyi tarımın öncüsü olabilmek çok çalışılması gerektiğini belirtti. Aslantürk, “Ürettiğimiz ürünlerden para kazanmak istiyorsak en iyisini biz yapmalıyız. Arguvan ilçesinde bulunan üreticilerimiz he zaman yenlikçi bu konuda üreticilerimiz ile bir arada olarak daha da iyi olabilmek için el birliği ile çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

Arguvan Malatya Gıda ve Tarım İlçe Müdürü Hüseyin Gazi Karadağ da Bakanlık tarafından Arguvan ilçesine yapılan yatırımları anlattı. Toplantıya katılan şube müdürleri tarafından tarımsal desteklemeler görsel sunum eşliğinde anlatıldı.







TAHİR ÖZÇELİK