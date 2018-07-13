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Arguvan’da imar barışı anlatıldı

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Arguvan’da vatandaşlara ve muhtarlara İmar Barışı kanunu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Arguvan’da imar barışı anlatıldı

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Arguvan’da vatandaşlara ve muhtarlara İmar Barışı kanunu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:18
Arguvan’da imar barışı anlatıldı

Arguvan Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantı Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın açılış konuşması ile başladı. Daha sonra İmar ve Planlama Şube Müdürü Bilal Kan, Şehir Plancıları Yavuz Murat ve Ömer Korkmazoğlu tarafından ilçedeki muhtarlara ve vatandaşlara imar barışı ile ilgili detaylar anlatıldı.

Yapılan konuşmalarda imar ve ruhsat sorunu olan ülke genelinde 13 milyon yapı için başvuruların başladığı belirtilerek başvuru yapıp, ödemeyi gerçekleştiren vatandaşların 48 saat içinde Yapı Kayıt Belgesini alabilecekleri dile getirildi. İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahiplerinin başvurularını e-devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirebildikleri belirtilirken düzenlemede son başvuru tarihinin 31 Ekim 2018 olduğunu açıklandı. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ArguvanMehmet KızıldaşBilal KanYavuz Muratömer KorkmazoğluImar Barışı
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