26 Aralık 2017 Salı

Arguvan’da alt yapı çalışmalarında son rötuşlar

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Arguvan ilçe merkezinde yapılan 3,4 milyon TL maliyetinde 48,5 kilometrelik içme suyu altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

26 Aralık 2017 Salı 12:47
Arguvan’da alt yapı çalışmalarında son rötuşlar

  Arguvan ilçe merkezi içme suyu hat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Özgür Özdemir, “3,4 milyon TL maliyetinde 48,5 kilometrelik içme suyu altyapı çalışması gerçekleştirdik. 600 abone bağlantısının 305 tanesini tamamladık. Çalışmalarımız son aşamada, yakın zamanda tamamlanacak. Arguvan İlçesi merkezinde yaptığımız çalışmalar bittiğinde vatandaşlarımız sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşacak. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm ilçe merkezlerini ve mahallelerinin altyapısını yeniliyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın musluklarına sağlıklı içme suyu ulaştırmak ve modern bir altyapı inşa etmek.  Bunun için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Malatya’nın tamamının içme suyu altyapısını MASKİ garantisi altına alarak yeniliyoruz. Türkiye’nin en kaliteli içme suyunu vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  Özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahArguvan’da Alt Yapı çalışmaları

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