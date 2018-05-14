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Arguvan standı ilgi çekiyor

Malatya’da açılan ‘El Emeği Göz Nuru Sergisi’ ve öğrenme şenliklerinde Arguvan standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Arguvan standı ilgi çekiyor

Malatya’da açılan ‘El Emeği Göz Nuru Sergisi’ ve öğrenme şenliklerinde Arguvan standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 11:14
Arguvan standı ilgi çekiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘El Emeği Göz Nuru Sergisi ve Öğrenme Şenlikleri’nde Arguvan standı ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi binası yanındaki fuar alanında bu 4’üncüsü düzenlenen şenliklerde Arguvan Halk Eğitim Merkezi standında el sanatları sergisi ile yöreye özgü türküler seslendirildi.

Canlı müzik dinletisinin de yapıldığı standı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Arguvan ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay olmak üzere çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Arguvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şükrü Uyar, şenlikleri üç gün süreceğini belirterek kendilerine gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür etti. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ArguvanSergiIlgi
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