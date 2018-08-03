Arguvan lavantayla da anılacak

Malatya'daki evlenen, nişanlanan çiftler, hatta sünnet olan çocukların dış mekân çekimleri için Arguvan'a gelip lavanta bahçelerini kullanacaklarını düşündüklerini belirten Başkan Kızldaş, “Arguvan için önemli bir ürün olacak. Bugüne kadar Türkülerimiz ile anılıyorduk. Ama belki birkaç yıl sonra türkülerimizi yanına başka bir konuyu daha eklemiş olacağız. Bu da lavanta olacak diye düşünüyorum” dedi.

Türküleriyle, mis kokulu ve lezzetli kavunuyla ün yapan Arguvan, şimdiler de lavanta üretiminde de iddialı. Lavantanın Arguvan’da yeni bir alternatif ürün olduğunu ifade eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Lavantanın su istemeyen bir ürün olduğunu ifade eden Başkan Kızıldaş, lavantanın kısa bir zamanda bu kadar gelişim göstereceğini beklemediklerini söyledi.

GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Lavantanın kendi topraklarında da yetiştiğini belirten Başkan Kızıldaş, “Yaklaşık 15 ayda lavanta çok iyi bir gelişim gösterdi. Biz Arguvan Belediyesi olarak 42 dönümlük bir alana lavanta ektik. DAP’la bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Bunu bir proje haline getirip Arguvan’daki birçok çiftçinin ve üreticinin lavanta ekip, bu bölgeyi bir lavanta bölgesi haline getirmeyi planlıyoruz. Lavanta katma değeri yüksek olan bir ürün. Bizim topraklarımızda da yetişiyor. Bizim yaptığımız örnek bahçe, diğer çiftçilerde de örnek oldu. Bizim insanımız gözüyle görmediği bir şeye çok fazla inanmaz. Lavantanın burada olabileceğini ve üretilebileceğini gördüler. Lavanta çok farklı alanlarda kullanılıyor. Kozmetik sanayinde, deterjan sanayinde, yağı çok önemli. DAP Bölge Başkanımız buraya bir işletme tesisi kurulabileceğini söyledi. Biz bir kısmını önümüzdeki günlerde İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesinde göndereceğiz. Orada yağı çıkartılacak. Bizim mevcut lavantamızın yağ oranının tespitini yaptıracağız. Lavantayı yaş ve kuru olarak tattığımız da yaklaşık yüzde 55 civarında bir fire verdi. Bu oran belki daha sonra yüzde 60’a da çıkabilir” diye konuştu.

ARGUVAN İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜRÜN OLACAK

“Lavantanın çok farklı alanlarda kullanıldığını söyledik” diyen Başkan Kızıldaş, şunları kaydetti:,

“Bunu Arguvan’ın turizme katkısı olacak bir etken olarak da görüyoruz. Bahçelerimizin iki yıl sonra çok daha büyük ve görsel olarak farklı bir güzellik kazandığında, Malatya'daki evlenen, nişanlanan çiftler, hatta sünnet olan çocuklarımız dış mekân çekimleri için Arguvan'a gelip lavanta bahçelerini kullanacaklarını düşünüyoruz. Arguvan için önemli bir ürün olacak. Bugüne kadar Türkülerimiz ile anılıyorduk. Ama belki birkaç yıl sonra türkülerimizi yanına başka bir konuyu daha eklemiş olacağız. Bu da lavanta olacak diye düşünüyorum. Arapgir'in mor reyhanı gibi biz de bu lavantayı bir marka olarak sunmak istiyoruz. Bunları bitki çaylarında olduğu gibi sallama çay yapacağız. Bunun da önce bir testini yapacağız daha sonra bunu da çoğaltacağız. Lavantanın reyhandan kolay olan bir yanı şudur: Reyhan çok su istiyor. Lavanta öyle değil. Lavantayı diktiğiniz zaman sadece can suyu veriyorsunuz. Ondan sonra su vermiyorsunuz. Ekstra bir bakımı yok. İlaç istemiyor. Gübre istemiyor. Sadece toprağını gevşetmek için traktör ile sürüp, otunu alıyorsunuz.”