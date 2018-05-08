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Arguvan kuraklıkla baş başa

Arguvan ilçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turan Aslantürk bu yıl yağışların az olmasından dolayı ilçedeki ekinin yüzde 90’ının kuruduğunu söyledi.

Arguvan kuraklıkla baş başa

Arguvan ilçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turan Aslantürk bu yıl yağışların az olmasından dolayı ilçedeki ekinin yüzde 90’ının kuruduğunu söyledi.

08 Mayıs 2018 Salı 17:25
Arguvan kuraklıkla baş başa

Aktürk, yaşanan kuraklık yüzünden ilçede yetişen buğday ve arpanın yüzde 90’nını susuzluktan kuruduğunu ifade etti. Aslantürk, “Yağmur geç yağdı şu an yağış var ama maalesef ekinlere faydası olmadı . Susuzluktan dolayı kuruyan ekinlere biçer girmeyecek. Çiftçilerimizin ilçe genelinde toplam yüz doksan bin dekar hububat ekili arazilerin kuraklıktan dolayı yüzde 90 civarında hiç hasat alamayacak durumda olması çiftçilerimizi derinden üzmektedir. Çiftçilerimizin yılardır ertelenen borçların bu yılda hasat alamayacaklar için ödeme korkusu sarmaktadır. Çiftçilerimizin bu mağduriyetlerin giderilmesi için devlet büyüklerimizden destek istiyoruz” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ArguvanKuraklıkSusuzluk
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