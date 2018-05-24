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Arguvan'daki kuraklığa 'sondaj çalışması'

Arguvan Halpuzlular Kalkındırma ve Dayanışma Derneği tarafından kuraklık sorunu yaşayan Arguvan’da sondaj çalışması yapılacak. 

Arguvan'daki kuraklığa 'sondaj çalışması'

Arguvan Halpuzlular Kalkındırma ve Dayanışma Derneği tarafından kuraklık sorunu yaşayan Arguvan’da sondaj çalışması yapılacak. 

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:30
Arguvan'daki kuraklığa 'sondaj çalışması'

Dolaylı Mahallesi'nde yapılacak olan sondaj çalışmasında elde edilen su sulamada kullanılacak. Sondaj çalışması hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Erdal Ekici, "Dernek olarak acilen su sorununu çözmek için sondaj çalışması yaptık. Şimdi sanayide 7/8 litre suya kavuştuk mevcut havuzun onarımını yaptık çalışma devam ediyor. Sondajla bulunan suyu sulama amaçlı olarak kullanacağız dalgıç ve pompaya ruhsat işlemleri için maddi desteği ihtiyacımız vardır. Şuana kadar bize malzeme desteği sağlayan Arguvan Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaArguvanKuraklık
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