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Arguvan'da Çiftçiler Mağdur!

Arguvan Ziraat Odaları Başkanı Turan Aslantürk, bu yıl ilçede yaşanan kuraklıktan dolayı ürün elde edemeyen çiftçilerin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu kaydederek çiftçilere destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Arguvan'da Çiftçiler Mağdur!

Arguvan Ziraat Odaları Başkanı Turan Aslantürk, bu yıl ilçede yaşanan kuraklıktan dolayı ürün elde edemeyen çiftçilerin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu kaydederek çiftçilere destek verilmesi gerektiğini belirtti.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:40
Arguvan'da Çiftçiler Mağdur!

Arguvan Ziraat Odaları Başkanı Turan Aslantürk çiftçilerle birlikte ekili olan alanlara giderek basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Aslantürk ilçe genelinde toplam hububat ekili olan arazinin 200 bin dönüm olduğunu ifade ederek ekili olan arazinin ortalama yüzde 80-90’nının az yağış nedeniyle hasat edilemeyecek pozisyonda olduğunu söyledi. Bu durumun çiftçileri mağdur ettiğini belirten Aslantürk, yağışların azalmasından dolayı bölgedeki buğday arpa üretiminin büyük zarar gördüğünü ifade etti. Çiftçilerin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu kaydeden Aslantürk, çiftçilere destek verilmesi gerektiğini dile getirdi. 

Arguvan Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan ise, “Yöremizde yaşanan kuraklık bütün çiftçilerimizi mağdur etmiştir. Ürün elde edemeyen çiftçilerimizin zararları bir hayli fazladır. Bu konuda çiftçilerimiz borçlardan dolayı sıkıntıya düşmektedir. Kuraklıktan doğan ürün yanmasından dolayı çiftçilerimiz borç altına girmiş durumdalar. Var olan bu borçların kolaylık sağlanması için resmi başvurularda bulunacağız. Mağduriyet giderilmesi için devlet büyüklerimizden destek istiyoruz” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ArguvanMalatyaKuraklıkBorç
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