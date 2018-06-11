Arguvan'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Devam eden çalışmalar kapsamında Arguvan Yamaç Mahallesi'nde 6 kilometrelik asfaltlama çalışması yapıldığı belirtildi. Ayrıca Akaüşağı ve Şarikam’ın grup yollarının da mucur çalışmasının yapıldığı ifade edildi. Yamaç Mahalle Muhtarı Hacı Tulunay yaptığı açıklamada, çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Tulunay, yollarda ilk olarak altyapı çalışması yapan ekipler, yolları standartlara uygun hale getirdikten sonra finişer makinesi ile asfalt serimi yapılacak iki mezrada da yol ve mucur çalışması devam etmektedir. Yamaç Mahallesi ve he iki mezramızda da ulaşım sorununu çözülecektir. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan asfalt çalışmasını değerlendiren Muhtar Tulunay, uzun yıllardır bekleyen yol sorunlarını Büyükşehir Belediyesinin çözdüğünü söyledi.

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