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Arguvan'da 19 Mayıs

Malatya’nın Arguvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Arguvan'da 19 Mayıs

Malatya’nın Arguvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

20 Mayıs 2018 Pazar 11:17
Arguvan'da 19 Mayıs

 Arguvan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hakan Şentekin, tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören daha sonra Nazım Hikmet Meydanı'nda devam etti. Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladılar.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hakan Şentekin tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları ve Arguvan türküleri seslendirildi. Programda daha sonra Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı Cuma Emeç ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafından kupa ve madalyaları verildi. 
Törene, İlçe Kaymakamı Cuma Emeç, ilçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Garnizon Komutanı Cumali Bulut, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Hakan Şentekin, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaArguvan19 MayısHakan şentekinCuma EmeçMehmet Kızıldaş
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