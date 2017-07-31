Arguvan Vakfı Başkanı Hasan Aydın büyük bir coşkunun yaşandığı festivalin açılış konuşmasında iki yıl aradan sonra Arguvan Türkü Festivalini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, festivalin önemine değinerek, “Suruç’ta ve Ankara’da yaşanan alçak katliamlar, ardından eli kanlı örgütün 15 Temmuz’da kendi insanlarının üzerine bombalar yağdırması ve Merasim Sokak, Kızılay, Sultanahmet, Gaziantep ile Kayseri’de yaşanan saldırılardan dolayı festivali 2 yıl boyunca düzenleyemedik. Festivalin de düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ARGUVAN SEZAİ YILMAZ’DIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuşmasının devamında özetle şunları kaydetti:

“Adalet için Ankara’dan İstanbul’a yürüyen, Türkiye’yi birleştiren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını iletiyorum. Arguvan; her şeye rağmen dişiyle, tırnağıyla kazımak demektir. Arguvan, çalışkan olmak demektir. Arguvan, kimseyi ayırmamak demektir. Arguvan kimdir? Arguvan, Sezai Yılmaz’dır. Dünya’da destan yazıyor. Dünya’nın en çok karaciğer nakli yapan merkezlerinden birinin başında. Kendisiyle gurur duyuyoruz.

ARGUVAN, BU TOPRAKLAR İÇİN VAHADIR

Hem türkülerimizi hem acılarımızı hem haykırışlarımızı hem de sevdamızı en iyi ifade eden yer Arguvan’dır. Arguvan, nüfusu küçük ama nüfuzu büyük bir yer. Arguvan bu topraklar için vahadır. Bu topraklarda Hacı Bektaş’ların, Yunus Emre’lerin, Ahmet Yesevi’lerin, Pir Sultan’ların, Derviş Muhammet’lerin, Şah Sultan’ların ektiği barış, kardeşlik ve hoşgörü tohumları yeşermeye devam ediyor. Arguvan masumiyet demektir. Arguvan Ali İsmail Korkmaz demektir. Arguvan Nazım Hikmet demektir. Arguvan, teslim olmamaktır. Arguvan cesarettir, dik durmaktır. Birlikte yaşamamızı sağlayan, Bu toprakların İran, Irak, Suriye, Lübnan olmamasını sağlayan, yedi düvele meydan okuyan, kimse hayal bile edemezken Anadolu topraklarında laik Türkiye Cumhuriyeti kuran, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’tür demektir Arguvan.

Bugün burada barışın kardeşliğin hoşgörünün türkülerini söylüyoruz. Arguvan tüm Türkiye’ye örnek oluyor. Arguvan topraklarında etnik kimliğinden, mezhebinden dolayı kimse ötekileştirilmez. Narmikan neyse Kızık odur bizim için. Maman neyse Morhamam odur. Atma neyse Kesirik odur. Türk neyse Kürt odur. Alevi neyse Sünni odur. Kimsenin ayrımcılığı olamaz. Bunu başaran, Arguvan’da herkese eşit yaklaşan belediye başkanımız Mehmet Kızıldaş’a teşekkür ediyoruz.”

TARLAYI TÜRKÜYLE SÜRÜYOR…

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, Arguvan türkülerinin önemine dikkat çekerek, “Bizim türkülerimize, ‘Arguvan havası’ derler. Bu türküleri bilenler, içten söylerler. Arguvanlılar türküleri o kadar benimsemiş, o kadar özümsemiş, türkülerle o kadar bütünleşmiş ki, Arguvanlı çocuklarını türküyle büyütüyor. Tarlasını türküyle sürüyor. Sevdiğini türküyle övüyor. Düşmanını türküyle yeriyor. Bu yüzden bu festival Arguvan türkülerinin yaşatılmasında büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Nazım Hikmet Meydanı’nda düzenlenen festivalin açılına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Milletvekilleri Tahsin Tarhan, Gamze Akkuş İlgezdi, Kadim Durmaz ve Kemal Zeybek, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ABD Yale Üniversitesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Emre, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin ilk gününde Erhan Yılmaz, Mehmet Gümüş, Rojda, Sahi Shahar, Süleyman Sarıgül ve Özge Dolanbay sahne alırken Alleben Kültür, Turizm Derneği Halk Oyunları tarafından da halk oyunları gösterimi yapıldı.



(Haber Merkezi-İHA)