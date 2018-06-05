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Arapgirlilerin iftar toplantısı

Arapgir Belediyesi ile Arapgir Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneğinin ortak organizasyonu ile Yeşilyurt Belediyesi Sosyal tesislerinde iftar programı düzenlendi.

Arapgirlilerin iftar toplantısı

Arapgir Belediyesi ile Arapgir Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneğinin ortak organizasyonu ile Yeşilyurt Belediyesi Sosyal tesislerinde iftar programı düzenlendi.

05 Haziran 2018 Salı 12:49
Arapgirlilerin iftar toplantısı

Yoğun katılımın olduğu iftar programında katılımcıların Ramazan aylarını tebrik ederek bir konuşma yapan Arapgir ve Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kamuran Sezer, "Programa vesile olarak en büyük yükü üstlenen belediye başkanımız Haluk Cömetoğlu'na ve bizleri yalnız bırakmayarak programa katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür organizasyonları ilerde daha da güzel hale getirerek sizlere daha iyi hizmetleri sizlere sunmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi. 
Arapgir Belediye Başkan Haluk Cömertoğlu programda yaptığı konuşmada, "Hemşehrilerimiz Malatya'da bir mesaj sistemi ile buralara kadar gelerek hasret gidermek, bir arada olmak gibi duyguyu hala barındırıyorlarsa bunu geliştirmek mümkündür. Tabi burada ramazanında bereketi de var. Derneğimizde teşekkür ediyorum. Malatya'da her geçen gün çıta yükseliyor temsil değerleri artıyor, bunların hepsi bizleri geleceğe taşıyacak davranışlar. Bu toplantıların, etkinliklerin hemşehriler arasında çoğaltılması esas. Şehirde de olsanız nerede olursanız olun Arapgir gündeminizde olsun" ifadelerini kullandı. 

Katılımcıların yaklaşan Ramazan bayramını kutlayan Başkan Cömertoğlu,"Arapgir'in tanıtımına çok büyük bir katkı sunan geçen yıl 3'üncüsünü yaptığımız bu yıl 4'üncüsünü 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında kozluk çayında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Malatya Fotokamp Etkinliklerine müsait olan hemşehrilerimizin katılmalarını destek olmalarını, en azında rehberlik hizmetlerinde Arapgirliliğimizi ifade etmesini çok arzu ediyorum" diye konuştu.
İftar programına Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatya Arapgir ve Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kamuran Sezer ve ile çok sayıda Arapgirli vatandaş katıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaArapgirIftarHaluk Cömertoğlu
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