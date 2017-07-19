19 Temmuz 2017 Çarşamba

Arapgirliler yine meydanlardaydı

Fethullahçı Terör Örgütü mensubu askerlerin gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin birinci yıldönümünde Arapgirli 7’den 70’e herkes ellerinde Türk bayrakları ile meydanlara çıkarak 15 Temmuz’u andı; şehitlerine ve demokrasiye sahip çıktı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:10
Arapgirliler yine meydanlardaydı

  Hami Aydınlar Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İlçe Protokolü, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. 

Program şehitler için 1 dakikalık saygı durusu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ve akabinde, Kuran'ı Kerim Tilaveti ile başladı. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan belgesel ve kısa filmlerin gösteriminden sonra, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu günün anlamına binaen bir konuşma yaptı. Daha sonra ilçedeki gençlik müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile devam eden programda şehitler için dualar yapıldı, ilahiler okundu. Saat 24.00’te ise Hükümet Meydanı önünde yüzlerce vatandaşın bayrakları ile katıldığı demokrasi yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi Anma Programı sabah namazı vaktine kadar devam etti.

HABER MERKEZİ
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