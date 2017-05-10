İl dışından da katılımların gerçekleştiği atölye faaliyetine yaklaşık 15 fotoğrafçı katıldı. Fotoğrafçılar 3 gün boyunca Arapgir’in doğasıyla baş başa kalıp, Fotoğraf Sanatçısı Faruk Akbaş’ın liderliğinde doğada çiçek fotoğrafları çektiler.

ARAPGİR’İN ÇİÇEKLERİ KİTAPLAŞACAK

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu tarafından desteklenen grup, Arapgir’de Tarihi Millet Hanı’nda konuk edildi. MAFSAD’ı, fotoğraf sanatçıları Faruk Akbaş ve Ahu Akbaş’ı Arapgir’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Sayın Haluk Cömertoğlu, MAFSAD’ın faaliyetlerini önemsediklerini, Faruk Akbaş ve MAFSAD ekibinin desteğiyle ilçedeki çiçeklerin etkileyici fotoğraflarını çekip, botanik uzmanlarının, edebiyatçıların ve konunun uzmanı olan diğer branşların desteğini alarak “Arapgir’in Çiçekleri” adıyla bir kitap hazırlamayı düşündüklerini söyledi. Cömertoğlu, Arapgir’in eşsiz doğasında bulunan çiçeklerin görsel gücü yüksek fotoğraflarını çekerek, Arapgir’in tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını, bu ve buna benzer projelerle Arapgir’i turizm cazibe merkezi haline getirmeyi düşündüklerini ve bu proje kapsamında önümüzdeki günlerde çiçek fotoğrafı çekimlerinin devam edeceğini sözlerine ekleyerek MAFSAD’a ve katılımcılara teşekkür etti.

“FOTOĞRAF, TANITIM ÇALIŞMALARININ YAPI TAŞIDIR”

MAFSAD Başkan Yardımcısı Yılmaz Konuk, Arapgir’de 3 gün boyunca dolu dolu bir program yaptıklarını, bu süreçte Arapgir Belediye Başkanı Sayın Haluk Cömertoğlu’nun kendilerine ciddi anlamda destek olduğunu ve grupla yakından ilgilendiğini belirtti. Konuk, fotoğrafın tanıtım çalışmalarının yapı taşı olduğunu, buradan yola çıkarak Arapgir’in doğasında bulunan çiçekleri fotoğraflamaya çalıştıklarını söyledi. Atölye boyunca kendilerine her türlü desteği sunan Başkan Cömertoğlu’na teşekkür eden Yılmaz Konuk, MAFSAD olarak Malatya’nın tanıtımını önemsediklerini ve bu amaçla çeşitli projeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.











HABER MERKEZİ