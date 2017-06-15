Belleğini Koruyan Kentler Derneği tarafından verilen iftar yemeği sonrası 3. Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi Arapgir istişare toplantısı yapıldı. 6-9 Temmuz tarihlerinde Arapgir’de yapılacak olan festival ile ilgili açıklamada bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Başta ülkemiz olmak üzere kültür ve tarih mirasının kaybolmaya yüz tuttuğu belirtmek istiyorum. Şu anki neslimiz bir eski dönemini anlamakta zorluk çekiyor Dolayısıyla her şeyin yazılı ve sözlü olarak kayıt altına alınması ve bu çalışmanın da bir merkezde yapılması esastı. Bu yolda da emin adımlarla yürüyoruz. Bunlardan bir tanesi de 6-9 Temmuz tarihleri arasında ilçemizde gerçekleştirilecek olan Fotokamp projesidir. Bu proje bugünlük değil, gelecek nesillere ışık tutacak” dedi.

ARAPGİR TARİH YAZACAK

Malatya Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) birlikte Arapgir ilçesinde Fotokamp projesini gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Cömertoğlu, “Yapılacak olan bu etkinliklerle Arapgir’imiz tanıtılacak, misafirperver ve uzlaşı kültürü, ürünü ve coğrafyası da yakinen tanına fırsatı bulacak. Arapgir'in de buna ihtiyacı var. Burada gelen konuklarımızı ağırlamak ile birlikte Arapgir ilçemizin tarihini tanıtmış olacağız. Arapgir’de tanıtım projesinde tur firmaları ile görüşme yaptık. Gelecek yerli ve yabancı misafirler için kalacak yerlerin temini için belediye olarak çalışma yaptık. Tur firmaları ile birlikte Arapgir tarih yazacak” diye konuştu.

6-9 TEMMUZ’DA

İl Kültür ve Turizm Müdürü ve aynı zamanda Belleğini Koruyan Kentler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Levent İskenderoğlu, Fotokamp’ın hem Arapgir'in hem de Malatya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi ve Belleğini Koruyan Kentler Derneği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu projeye en verimli şekilde katkı sunacaklarını da sözlerine ekledi. MAFSAD Başkanı İnan Orhan da, “Fotokamp fikri ile yola çıkarken her yıl bir ilçede yapmayı planlıyorduk ama birincisini ve ikincisini Akçadağ ilçesi Levent Vadisi’nde yaptık. Çünkü Levent Vadisi kıymetli bir yer tanıtılmaya ihtiyacı olan bir yer. Bu yıl ise 6-9 Temmuz tarihleri arasında 3.Uluslararası Malatya Fotokamp Projesini Arapgir ilçemizde gerçekleştireceğiz. Projedeki temel amaç Malatya'nın tanıtımdır” sözlerini kaydetti.

Toplantıya, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Kıdemli Albay Hasan Hüseyin Kanbur, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Birol Bayram Güngör, Arapgir Doğa Sporları Derneği Başkanı Sait Bilgiç, Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan, Malatya Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Cumali Çetinkaya, Arapgir Dernek Başkanı Kamuran Sezer ve davetliler katıldı.







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