ARAPGİR TARİH YAZACAK
Malatya Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) birlikte Arapgir ilçesinde Fotokamp projesini gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Cömertoğlu, “Yapılacak olan bu etkinliklerle Arapgir’imiz tanıtılacak, misafirperver ve uzlaşı kültürü, ürünü ve coğrafyası da yakinen tanına fırsatı bulacak. Arapgir'in de buna ihtiyacı var. Burada gelen konuklarımızı ağırlamak ile birlikte Arapgir ilçemizin tarihini tanıtmış olacağız. Arapgir’de tanıtım projesinde tur firmaları ile görüşme yaptık. Gelecek yerli ve yabancı misafirler için kalacak yerlerin temini için belediye olarak çalışma yaptık. Tur firmaları ile birlikte Arapgir tarih yazacak” diye konuştu.
6-9 TEMMUZ’DA
İl Kültür ve Turizm Müdürü ve aynı zamanda Belleğini Koruyan Kentler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Levent İskenderoğlu, Fotokamp’ın hem Arapgir'in hem de Malatya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi ve Belleğini Koruyan Kentler Derneği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu projeye en verimli şekilde katkı sunacaklarını da sözlerine ekledi. MAFSAD Başkanı İnan Orhan da, “Fotokamp fikri ile yola çıkarken her yıl bir ilçede yapmayı planlıyorduk ama birincisini ve ikincisini Akçadağ ilçesi Levent Vadisi’nde yaptık. Çünkü Levent Vadisi kıymetli bir yer tanıtılmaya ihtiyacı olan bir yer. Bu yıl ise 6-9 Temmuz tarihleri arasında 3.Uluslararası Malatya Fotokamp Projesini Arapgir ilçemizde gerçekleştireceğiz. Projedeki temel amaç Malatya'nın tanıtımdır” sözlerini kaydetti.
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